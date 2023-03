Tesla taglia il prezzo della Model 3 per benficiare degli incentivi

La missione di Tesla è accelerare la transizione verso l'energia sostenibile.

Nel corso degli anni, siamo riusciti a rendere i veicoli elettrici più accessibili grazie ai risparmi derivanti dalle nostre economie di scala e dai nostri miglioramenti tecnologici. Continuiamo a lavorare senza sosta per accelerare questa transizione e siamo lieti di annunciare che, da oggi, Model 3 a Trazione Posteriore può beneficiare dell'incentivo nazionale italiano.

Abbassando il prezzo di listino di Model 3 Rear-Wheel Drive per renderla idonea agli incentivi, durante l’arco di tempo in cui resta disponibile il budget nazionale, ne aumentiamo l’accessibilità per i clienti che desiderano acquistare una vera auto elettrica al 100%.

Le precedenti versioni dell'incentivo hanno esaurito rapidamente il budget a disposizione, dando ai nostri clienti un lasso di tempo molto ristretto per prendere una decisione, ordinare e ricevere il veicolo in consegna, con la conseguenza che alcuni non hanno potuto godere dell’opportunità.

Inoltre, abbiamo reso disponibile una maggiore quantità di Model 3 Rear-Wheel Drive con consegna entro la fine di marzo per il mercato italiano, per dare ai nostri clienti la tranquillità che si aspettano in relazione alla finestra di consegna imposta dal programma di incentivi.

Model 3 a Trazione Posteriore è una berlina elegante che offre fino a 510 km di autonomia WLTP con cerchi da 18" e raggiunge i 100 km/h in 6,1 secondi. Meno note al pubblico sono le numerose caratteristiche e funzionalità di serie che non comportano costi aggiuntivi, dalla pompa di calore all'avanguardia che migliora l'efficienza alle basse temperature, alla suite completa di funzioni di sicurezza attiva, all'Autopilot e all'accesso all'app Tesla.

Model 3 Rear-Wheel Drive in Italia parte ora da 41.490*€. Di seguito le configurazioni che possono beneficiare degli incentivi:

Model 3 a Trazione Posteriore – Vernice Nero Pastello – interni Nero Totale – Cerchi Aero da 18’’

Model 3 a Trazione Posteriore – Vernice Bianco Perla Micalizzato – interni Nero Totale o interni Bianco e Nero – Cerchi Aero da 18’’

(*Prezzo di listino, esclusa messa su strada.)