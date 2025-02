Test “From 100% to 5%”: ecco le auto elettriche più efficienti sul Grande Raccordo Anulare

Quali sono i veri consumi delle auto elettriche? Quanto si discostano dalle dichiarazioni ufficiali?

Per rispondere a queste domande, il test comparativo “From 100% to 5%” è tornato a Roma sul Grande Raccordo Anulare, con la quinta edizione della più grande prova indipendente in Europa dedicata ai veicoli a batteria.

Organizzato da Motor1.com e InsideEVs, il test ha coinvolto 12 modelli elettrici, privilegiando le versioni “standard range” con batterie più compatte e prezzi accessibili. I risultati? Lancia Ypsilon si è rivelata l’auto più efficiente, mentre la Kia EV3 ha offerto la migliore autonomia.

Come è stato effettuato il test?

Le regole sono state le stesse per tutte le auto partecipanti:

Partenza con 100% di carica

Percorso lungo la carreggiata esterna del GRA (68,2 km)

Velocità entro i limiti (110 o 130 km/h)

Climatizzatore a 22°C, finestrini chiusi e un solo passeggero a bordo

Fine del test con il 5% di batteria residua

L’obiettivo? Misurare il consumo energetico reale, espresso in kWh per 100 km, e calcolare i costi effettivi per ricaricare le auto elettriche. L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, dell’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e del Centro di Alta Formazione Laudato si’.

I risultati: le auto elettriche più efficienti

Migliore efficienza energetica

Lancia Ypsilon – 15,9 kWh/100 km (costo stimato di 9,7 €/100 km)

Mini Aceman – 16,1 kWh/100 km (9,9 €/100 km)

Hyundai Inster – 16,4 kWh/100 km (10 €/100 km)

La Lancia Ypsilon ha vinto la sfida dell’efficienza grazie al peso contenuto (1.561 kg) e alla carrozzeria aerodinamica. Anche la Mini Aceman ha ottenuto un ottimo risultato, nonostante il peso maggiore (circa 150 kg in più rispetto alla Ypsilon) e un motore più potente (184 CV).

Autonomia reale: chi ha percorso più chilometri?

Sul fronte dell’autonomia effettiva, la classifica ha premiato la Kia EV3, capace di percorrere 323 km prima di raggiungere il 5% di batteria.

Kia EV3 – 323 km (4,5 giri di GRA)

Omoda 5 – 318 km (4,4 giri di GRA)

Lancia Ypsilon – 302 km (4,2 giri di GRA)

Le vetture con le batterie più grandi (82 kWh) hanno ovviamente ottenuto risultati superiori: la Ford Explorer ha superato i 400 km, così come la Skoda Elroq, pur con consumi più elevati (18,2 kWh/100 km per Explorer, 19,3 kWh/100 km per Elroq).

Il divario con l’autonomia dichiarata

Uno degli aspetti più interessanti del test riguarda la differenza tra autonomia reale e dati di omologazione WLTP. In media, i veicoli hanno registrato una discrepanza del 28% rispetto ai dati ufficiali, confermando che i valori dichiarati sono spesso troppo ottimistici per un utilizzo quotidiano reale.

Il commento degli esperti

Alessandro Lago, Direttore di Motor1.com e InsideEVs.it, ha sottolineato l’importanza di valutare i consumi delle auto elettriche con la stessa logica delle vetture a combustione interna:

“Quando compriamo un’auto benzina o diesel, la prima domanda che ci poniamo è: quanto fa con un litro? Lo stesso principio vale per le elettriche, dove il kWh diventa l’unità di misura essenziale per capire il consumo reale”. Il test “From 100% to 5%” ha dimostrato che la scelta di un’auto elettrica efficiente non riguarda solo l’autonomia dichiarata, ma soprattutto i consumi reali e i costi di ricarica.

Un test indipendente sostenuto da leader del settore

L’iniziativa è stata possibile grazie al supporto di Plenitude, che ha fornito l’infrastruttura di ricarica, e dei partner tecnici Pirelli e Ayvens.

Con questi risultati, il test sul Grande Raccordo Anulare si conferma un punto di riferimento per i consumatori che vogliono scegliere l’auto elettrica più efficiente per le proprie esigenze.

RISULTATI PER AUTONOMIA

MODELLO BATTERIA

NETTA

(kWh) AUTONOMIA

GRA (km) GIRI

DI GRA AUTONOMIA

DICHIARATA WLTP (KM) DELTA % AUTONOMIA TEORICA GRA-WLTP Standard range Kia EV3 55 323 4,5 436 -26% Omoda 5 EV 61 318 4,4 430 -26% Lancia Ypsilon 48,1 302 4,2 402 -25% Alfa Junior 50,8 289 4,0 410 -29% Hyundai Inster 46 281 3,9 370 -24% Renault 5 52 274 3,8 410 -33% Volvo EX30 49 239 3,3 344 -30% MINI Aceman 38,5 239 3,3 310 -23% smart #1 47 215 3,0 310 -31% Citroen eC3 44 214 3,0 320 -33% Long Range Skoda Elroq 77 422 5,9 580 -27% Ford Explorer 77 400 5,6 602 -34%

RISULTATI PER AUTONOMIA