Toyota celebra 51 anni di successi nel rally con la GR Yaris TGR Italy Limited Edition

Toyota Italia ha annunciato il lancio di una versione speciale in edizione limitata della GR Yaris,

un modello ormai iconico nel panorama delle hatchback sportive. Denominata GR Yaris TGR Italy Limited Edition, questa versione è stata creata per celebrare il primo trionfo della casa giapponese nel campionato rally del 1973.

Prodotta in soli 51 esemplari, in omaggio agli anni trascorsi dalla storica vittoria, la Limited Edition sfoggerà una livrea esclusiva ispirata alla Toyota Corolla Coupé Rally Car del 1973, reinterpretata in chiave moderna per adattarsi alle linee grintose della GR Yaris. A completare il look, i cerchi forgiati con una finitura Heritage Gold, un richiamo diretto alla tradizione sportiva della casa.

Dal punto di vista tecnico, la TGR Italy Limited Edition sarà equipaggiata con una trasmissione automatica e un Tech Pack che include avanzati sistemi di assistenza alla guida come il Blind Spot Monitor e il Rear Cross Traffic Alert. Per esaltare ulteriormente le prestazioni, Toyota ha scelto gli pneumatici Pirelli P Zero™ Trofeo R, omologati per l'uso su strada ma con caratteristiche da competizione, che migliorano trazione, frenata e handling della vettura.

Disponibile esclusivamente online a partire dal 9 settembre al prezzo di 67.500€, questa Limited Edition offre ai suoi 51 futuri proprietari non solo un’auto dalle prestazioni straordinarie, ma anche un'esperienza di acquisto unica. Tra i vantaggi inclusi, figurano test ride con la Rally2 da competizione, VIP pass per l’intera stagione 2025 del TGR Italy, e la possibilità di vedere il proprio nome sulla Rally2.

La GR Yaris TGR Italy Limited Edition sarà presentata ufficialmente nel mese di ottobre, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno.