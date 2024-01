Toyota GR Yaris Rally 2 ottiene l’omologazione FIA

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) ha finora partecipato al campionato FIA WRC con la GR Yaris Rally1 hybrid,

al campionato FIA WEC con la GR010 hybrid e al campionato FIA W2RC con il DKR Hilux EVO T1U, tutti modelli sviluppati per le competizioni di massimo livello, ma ha anche sviluppato la GR Supra GT4 per promuovere il motto ‘ever better cars’ attraverso l’impegno nel motorsport dei suoi clienti.

L’obiettivo del Chairman Akio Toyoda, noto anche come ‘Morizo’, è che questo eccezionale nuovo prodotto rappresenti un primo passo per costruire una connessione diretta tra il motorsport e la produzione di serie e che susciti grande interesse tra gli appassionati di Rally.

Ora che l’omologazione ufficiale FIA è stata ottenuta, può iniziare la vendita e distribuzione della GR Yaris Rally2 in tutto il mondo. Le prime unità commemorative è previsto che partecipino al prossimo Rally Monte Carlo dal 25 al 28 Gennaio.

La prima auto sportiva a trazione integrale sviluppata da Toyota negli ultimi 20 anni, la GR Yaris, è stata creata dal TGR con l’obiettivo di trionfare nel WRC. La GR Yaris Rally2 rappresenta una sfida tutta nuova, con l’obiettivo di far trionfare nelle competizioni non il TGR ma i suoi clienti.

La GR Yaris Rally2 ha fatto la sua prima apparizione al Rally Japan del 2022 guidata proprio da Morizo. Da allora sono stati effettuati moltissimi test e raccolto molti feedback da diversi piloti in condizioni diverse in varie zone del mondo. Sono stati percorsi oltre 15.000km compresi quelli realizzati nella partecipazione al Campionato Rally Giapponese.