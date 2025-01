Tramarossa x Abarth: la nuova capsule collection che unisce lusso e sportività

Quando due marchi iconici italiani, come Abarth e Tramarossa, uniscono le forze, il risultato non può che essere qualcosa di straordinario.

Nasce così la capsule collection Tramarossa x Abarth, una linea di abbigliamento che fonde il lusso del denim artigianale italiano con l’anima sportiva e innovativa del celebre marchio automobilistico dello Scorpione.

Pensata per chi ama distinguersi, la collezione incarna valori comuni a entrambi i brand: qualità, innovazione e uno stile audace. Il mix perfetto tra eleganza urbana e spirito dinamico, per uomini che vivono la città con la stessa passione con cui affrontano la strada.

Un denim di lusso che richiama le prestazioni sportive

Il cuore della collezione è il denim giapponese cimosato e i jeans in denim italiano di alta qualità, declinati in diversi lavaggi e vestibilità per garantire il massimo comfort. Ogni dettaglio è curato con precisione artigianale, richiamando il lavoro minuzioso che Abarth dedica ai suoi veicoli ad alte prestazioni.

Ma la collezione non si ferma solo ai jeans. I chino in blu navy offrono un'opzione più formale, mentre i pantaloni cargo in felpa aggiungono un tocco sportivo e rilassato. Completano il look i maglioni in lana con il logo Tramarossa x Abarth, un perfetto equilibrio tra stile casual e richiami al mondo delle corse.

Capispalla e accessori: stile e funzionalità

La capsule include anche una serie di capispalla versatili, ideali per ogni stagione. Tra i pezzi forti troviamo una field jacket, un bomber e un gilet, tutti caratterizzati da un design che unisce stile e funzionalità, proprio come le auto del brand Abarth.

Non mancano gli accessori iconici, come il cappellino da baseball e il berretto reversibile, perfetti per aggiungere un tocco distintivo a qualsiasi outfit.

La presentazione ufficiale a Pitti Uomo 107

La collezione Tramarossa x Abarth sarà presentata in anteprima durante Pitti Uomo 107, uno degli eventi di moda maschile più prestigiosi al mondo, che si terrà a Firenze dal 14 al 17 gennaio 2025.

All'interno dello stand dedicato, i visitatori potranno immergersi completamente nell'universo di questa collaborazione esclusiva, ammirando da vicino una Abarth 500e personalizzata con dettagli che richiamano la collezione. Un vero emblema del legame tra moda e motori, due mondi che condividono valori come passione, velocità e innovazione.

Disponibilità in edizione limitata

La capsule collection Tramarossa x Abarth sarà disponibile in edizione limitata a partire da agosto 2025. Sarà possibile acquistare i capi presso negozi selezionati e sul canale online ufficiale di Tramarossa, un'occasione imperdibile per chi desidera portare nel proprio guardaroba un pezzo che racconta una storia di eccellenza italiana.

Come dichiarato dai due brand, questa collaborazione celebra l’arte del fare italiano, unendo la tradizione sartorialecon l’innovazione tecnologica che da sempre contraddistingue Abarth. Un modo per distinguersi, sia nel look che nella vita quotidiana, scegliendo sempre il meglio.

"Muoversi con stile e velocità, senza mai passare inosservati: questo è il vero spirito della collezione Tramarossa x Abarth".