Tutti a casa per il coronavirus, Mercedes apre il suo showroom online

Nell’epoca del Coronavirus, in cui 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo sono costretti a rimanere in casa in quarantena, anche il mondo dell’automotive corre ai ripari. Da oggi, infatti, Mercedes apre il suo primo showroom online (https://shop.mercedes-benz.com/it-it/shop/veicoli), un ponte digitale che unisce reale e virtuale rendendo il contatto tra cliente e concessionario più facile, diretto e immediato.

Grazie alla sinergia con la rete dei dealer sul territorio, lo store online garantisce nuove opportunità di business, offrendo una vetrina privilegiata su tutte le vetture disponibili in pronta consegna all’interno della rete di concessionarie sul territorio. Mercedes-Benz Italia scelta come mercato-pilota è il primo mercato a tenere a battesimo questo nuovo canale di vendita, che si integra con quelli tradizionali.

Un canale che, in questi giorni in cui le concessionarie sono impegnate esclusivamente in attività di officina per riparazioni urgenti, con priorità ai veicoli dedicati al trasporto di merci e a tutti quelli necessari nella gestione della crisi, ha visto un incremento delle visite fino al 100% in più rispetto ai primi due mesi del 2020. Una perfetta integrazione tra reale e virtuale che permette di accedere all’offerta di vetture nuove, in pronta consegna, disponibili presso la rete di vendita di Mercedes-Benz Italia e che ha registrato nel mese di marzo una crescita dell’80% degli accessi rispetto ai primi tre mesi del 2020, che è salita al 100% nell’ultima settimana, grazie anche al traino delle attività di comunicazione online per il lancio del nuovo GLB.

“Siamo molto orgogliosi di essere front runner di questo progetto che porta la ‘Best Customer Experience’ ad un livello ancora superiore - ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia -. La dimostrazione che anche nell’era della digitalizzazione la sinergia con i nostri dealer sul territorio continua a rappresentare un valore fondamentale per i nostri marchi. Lo showroom online rappresenta, infatti, una grande opportunità sia per la Rete che per i nostri clienti”. Attraverso lo showroom online, il cliente può ricercare e confrontare la disponibilità di vetture in modo semplice e veloce. Una volta individuato il modello di interesse può richiedere un preventivo, avviare una trattativa personalizzata con il dealer, prenotare la vettura e scegliere persino la modalità di consegna, anche a domicilio.