Vespa Elettrica protagonista al Compasso d'Oro 2020

Vespa elettrica si conferma una icona senza tempo, simbolo della contemporaneità e degli anni che verranno. La Giuria Internazionale del XXVI Premio Compasso d’Oro ADI ha infatti conferito a Vespa Elettrica la Menzione d’Onore, prestigioso riconoscimento che distingue le eccellenze del design mondiale.

Si legge tra le motivazioni: “Vespa Elettrica conferma lo spirito pioneristico ed innovatore di un brand, Vespa, unico e inconfondibile nel mercato globale della mobilità”.

Vespa Elettrica è la più moderna icona italiana di stile e tecnologia, è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell’ambiente e unicità nel design. Valori che sono sempre appartenuti a Vespa e che oggi, in Vespa Elettrica trovano una totale realizzazione, confermando Vespa come brand da sempre contemporaneo, giovane e un passo avanti rispetto al proprio tempo.

Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è il più antico e più autorevole premio mondiale di design, nato da un'idea di Gio Ponti per porre in evidenza il valore e la qualità del design italiano. L’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) dal 1964 cura l’organizzazione del Premio, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità. I quasi trecento progetti premiati in oltre cinquant’anni di vita del premio, insieme ai quasi duemila selezionati per la Menzione d’Onore, sono raccolti e custoditi nella Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro ADI, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione ADI.

Il premio Compasso d'Oro è assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall'Osservatorio permanente del Design dell’ADI, costituito da una commissione di esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, soci dell'ADI o esterni a essa, impegnati tutti con continuità nel raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare e selezionare i migliori prodotti i quali vengono poi pubblicati negli annuari ADI Design Index.

Il Gruppo Piaggio è già stato insignito del Compasso d’Oro negli anni ’90 e di una Menzione d’Onore, con Vespa 946, nel 2016.

La cerimonia di premiazione si è tenuta negli spazi espositivi del nuovo ADI Design Museum, a Milano, dove Vespa Elettrica sarà esposta da oggi e fino al prossimo 16 settembre assieme a tutti gli altri prodotti che hanno partecipato alla XXVI edizione del Compasso d’Oro. Per ulteriori informazioni su come visitare la mostra “XXVI Compasso d’Oro ADI - Mettere radici”, visitare www.adi-design.org.

Vespa Elettrica

Il design di Vespa Elettrica mantiene le stesse inconfondibili linee che hanno reso Vespa una icona di stile ed eleganza, facendo innamorare intere generazioni di giovani in quasi 75 anni di storia.

Le linee esclusive della scocca, rigorosamente in acciaio come nella tradizione Vespa, sono enfatizzate da un’esclusiva livrea dedicata: Vespa Elettrica è infatti proposta in una speciale finitura grigia, attorno alla quale il cliente può scegliere di ritagliarsi su misura numerosi dettagli distintivi.

Vespa Elettrica è disponibile nella versione 45 km/h, nata per un utilizzo prettamente urbano e perciò omologata come ciclomotore, e nella versione 70 km/h.