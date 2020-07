Volkswagen, 1 miliardo per la riconversione elettrica della fabbrica Emden

Un miliardo di euro per la trasformazione della fabbrica di Emden in Germania in uno dei capisaldi della produzione dei nuovi veicoli elettrici di casa Volkswagen. La trasformazione della fabbrica di Emden, in Germania, è già iniziata e le prime vetture elettriche lasceranno la linea di produzione dal 2022. “Con la conversione della fabbrica di Emden alla produzione di auto elettriche - ha detto ceo della marca Volkswagen Ralf Brandstaetter - la Volkswagen sta accelerando la trasformazione del sistema. In totale, l’Azienda investirà circa 1 miliardo di euro nello stabilimento, rendendo Emden un pilastro della strategia elettrica”. Emden diventerà il primo stabilimento della Bassa Sassonia a produrre grandi volumi di auto elettriche. Dal 2022, partirà la produzione dell’inedito Suv elettrico ID.4, cui seguiranno altri modelli a batteria. La produzione delle Passat berlina e Variant, della Arteon e della nuova Arteon Shooting Brake continuerà per un periodo di transizione che durerà alcuni anni. Nella fase finale di sviluppo, lo stabilimento raggiungerà una capacità produttiva di 300.000 vetture l’anno. Al centro del progetto di conversione, c’è la costruzione di un nuovo padiglione con un’area di circa 50.000 metri quadrati, dove saranno costruite solo vetture elettriche.

Amplite le aree di assemblaggio, verniciatura modernizzata

Le aree di stampaggio e assemblaggio della carrozzeria verranno ampliate di 23.000 metri quadrati, mentre la verniciatura sarà modernizzata e verrà realizzata una nuova “area bicolore” di 6.000 metri quadrati, per verniciare di nero i tetti delle auto. Infatti, tra gli elementi distintivi della gamma ID. c’è la tinta bicolore. Inoltre, sono previste una nuova unità di stoccaggio dei componenti e un magazzino automatizzato per la gestione della minuteria. È previsto che gli edifici siano completati per l’estate del 2021. I lavoratori dello stabilimento di Emden hanno già esperienza con la trazione elettrica: qui, infatti, si produce la Passat GTE ibrida plug-in. Dalla primavera del 2019, il personale di Emden ha fornito supporto per l’installazione di attrezzature e l’avvio di produzione nella fabbrica Volkswagen di Zwickau. Nei prossimi anni, il personale verrà sensibilizzato e qualificato per il passaggio alla mobilità elettrica, anche con la formazione individuale sulla linea di assemblaggio. Nel complesso, a conversione ultimata gli addetti di Emden avranno completato oltre 60.000 giorni di formazione. La Volkswagen vuole diventare leader mondiale della mobilità elettrica. Entro il 2025, il marchio intende lanciare oltre 20 modelli totalmente elettrici e rendere questa tecnologia protagonista del mercato. ID.4 e ID.3 sono pietre miliari nel percorso verso il bilancio neutro di carbonio che la Marca intende raggiungere entro il 2050, in linea con i dettami degli Accordi sul Clima di Parigi. Già entro il 2025, le emissioni di CO2 della flotta Volkswagen dovranno essere ridotte di un terzo. Fino al 2024, la Marca investirà circa 11 miliardi di euro nella mobilità elettrica e sta già convertendo molte fabbriche in questa direzione. In Germania, le vetture elettriche del Gruppo Volkswagen saranno prodotte a Zwickau, Emden, Hannover, Zuffenhausen e Dresda. In altri Paesi, verranno invece costruite a Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), Chattanooga (Stati Uniti d’America), Foshan e Anting (Cina).