Volkswagen arriva il nuovo California Design, tecnologia e sostenibilità innovativi

Volkswagen Veicoli Commerciali ha svelato la nuova generazione dell'iconico camper van California,

promettendo un'esperienza di viaggio senza precedenti grazie a un design completamente rinnovato, tecnologie all'avanguardia e una maggiore sostenibilità. Basato sulla piattaforma del Multivan in versione lunga, il Nuovo California è stato progettato per essere più spazioso, intelligente, sofisticato e versatile rispetto ai suoi predecessori, senza tradire il leggendario DNA che ha reso famoso questo modello.

Dopo oltre 280.000 unità vendute, il Nuovo California si presenta con diverse innovazioni. Tra queste, spiccano le due porte scorrevoli di serie, una novità assoluta che amplifica le opzioni di utilizzo del veicolo, sia per la vita quotidiana che per l'avventura. Inoltre, il tetto a soffietto, vero e proprio marchio di fabbrica, è stato ulteriormente migliorato, con un'ampia apertura frontale e due aperture laterali, tutte dotate di zanzariera, per garantire comfort e praticità in ogni situazione.

Un'altra grande novità è l'introduzione della trazione integrale ibrida plug-in, che consente al Nuovo California di percorrere brevi tragitti in modalità completamente elettrica, riducendo le emissioni e migliorando l'efficienza complessiva del veicolo. Questa caratteristica, insieme alla nuova centralina camper van, permette di gestire tutte le funzioni del veicolo tramite un display dedicato, un'app per il sistema di infotainment o direttamente dallo smartphone.

Disponibile nelle versioni Beach e Ocean, il Nuovo California si adatta a ogni esigenza, posizionandosi come il perfetto equilibrio tra un versatile van per l'uso quotidiano e un camper multifunzionale. Con la possibilità di caricare e scaricare il veicolo da entrambi i lati, e la nuova disposizione dei sedili singoli che consente di trasportare anche biciclette all'interno, il Nuovo California è pensato per offrire massima flessibilità e comfort.

La prevendita del Nuovo California inizierà a settembre, segnando l'inizio di una nuova era per il camper van più amato di sempre, che combina tradizione e innovazione per rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni.