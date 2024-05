Volkswagen: crescita operativa per il Brand Group Core nel Q1 2024

Il Brand Group Core ha archiviato il primo trimestre del 2024 con notevoli risultati finanziari, testimoniando una robusta capacità di adattamento nonostante le sfide di un ambiente di mercato complesso.

Le vendite di veicoli si sono mantenute stabili, mentre i ricavi di vendita hanno registrato una leggera flessione, attestandosi a 32,77 miliardi di euro, rispetto ai 33,16 miliardi dell'anno precedente.

Nonostante la lieve riduzione dei ricavi, l'utile operativo prima degli effetti straordinari ha visto un aumento del 21%, salendo a 2,11 miliardi di euro contro i 1,74 miliardi del primo trimestre del 2023. Questa crescita evidenzia l'efficacia delle strategie di riduzione dei costi e delle iniziative di efficienza promosse dal gruppo.

Il rendimento operativo ha segnato un miglioramento, raggiungendo il 6,4%, un risultato all'interno dell'obiettivo di rendimento del 6-7% previsto per il 2024. Il gruppo ha saputo navigare le difficoltà, come la fine degli incentivi statali per le auto elettriche in Germania, con abilità strategica.

Significativi sono stati i contributi di tutti i marchi del gruppo, con Volkswagen, Škoda, SEAT/CUPRA e Volkswagen Veicoli Commerciali che hanno tutti mostrato un incremento delle performance. In particolare, Volkswagen ha registrato un utile operativo migliorato del 26,8%, nonostante una riduzione delle vendite, grazie a un mix regionale favorevole e a un controllo efficace dei costi.

I modelli elettrici hanno avuto un ruolo di primo piano, con un incremento delle vendite che conferma l'orientamento del gruppo verso l'innovazione sostenibile. L'attesa per il debutto di nuovi modelli come la Volkswagen ID.7 Tourer e la CUPRA Tavascan è alta, promettendo di rafforzare ulteriormente la posizione di mercato del gruppo.

Guardando al futuro, il Brand Group Core si concentra sul rafforzamento della propria resilienza e capacità innovativa, proponendosi di raggiungere un rendimento operativo dell'8% entro il 2026. La performance del primo trimestre del 2024 pone solide fondamenta per un anno di potenziale crescita e consolidamento nel segno dell'efficienza e dell'innovazione.