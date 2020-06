Volkswagen investe altri 200 milioni di dollari in QuantumScape

Volkswagen aumenta la propria partecipazione nella società americana di batterie QuantumScape di 200 milioni di dollari (circa 177 milioni di euro) per potenziare lo sviluppo della tecnologia per le batterie a stato solido che abbreviano i tempi di ricarica così da aumentare i modelli di auto elettriche. Lo ha comunicato il Gruppo tedesco in un comunicato rilasciato martedì 16 giugno.

Una collaborazione che dura da 8 anni

Una collaborazione, quella con QuantumScape, che è iniziata dal 2012 e il marchio di batterie è il maggiore azionista automobilistico dell'azienda con il suo investimento precedente di oltre 100 milioni di dollari (quasi 89 milioni di euro). La casa automobilistica ha dichiarato che l'investimento aggiuntivo e il conseguente aumento della sua partecipazione nella società statunitense sono ancora soggetti a "varie condizioni".