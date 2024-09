Volkswagen presenta l'ID.3 GTX FIRE+ICE: un omaggio moderno alla leggendaria Golf anni '90

Volkswagen ha presentato la nuova ID.3 GTX FIRE+ICE, una reinterpretazione moderna della celebre Golf Fire and Ice degli anni '90.

Questa edizione speciale è stata sviluppata in collaborazione con BOGNER, il marchio di moda sportiva di lusso, e offre un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione, abbinando prestazioni elettriche all'avanguardia a un design iconico.

L'ID.3 GTX FIRE+ICE si distingue per una spettacolare finitura verniciata a 3 strati con effetto perline di vetro, che cambia colore dal blu scuro al viola o al nero a seconda della luce. Il design, sviluppato per richiamare la storica Golf Mk2 Fire and Ice, è arricchito da dettagli come i cerchi da 21 pollici e accenti rossi anodizzati sul tetto. Il logo FIRE+ICE degli anni '90 è stato riportato per adornare il montante B e lo spoiler, conferendo al modello un legame diretto con il suo predecessore.

All'interno, l'auto riflette lo stile inconfondibile delle collezioni BOGNER, con un mix cromatico di rosso "FIRE" per il lato guida e blu ghiaccio "ICE" per il lato passeggero. Dettagli esclusivi, come i pedali in acciaio inossidabile personalizzati e le cerniere ispirate ai piumini BOGNER, rendono l'abitacolo unico. Il tessuto originale FIRE+ICE degli anni '90 appare sotto le cerniere dei sedili, creando un nostalgico richiamo al passato.

Ma non è solo il design a impressionare. L'ID.3 GTX FIRE+ICE monta il motore elettrico più potente mai installato su un modello ID.3, con 240 kW (326 PS) e una coppia di 545 Nm. Questo motore consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e una velocità massima di 200 km/h. La batteria da 79 kWh offre un'autonomia WLTP fino a 601 km, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10% all'80% di carica in appena 26 minuti.

Il modello FIRE+ICE è un tributo non solo alle capacità tecniche di Volkswagen, ma anche al design senza tempo e alla collaborazione con BOGNER, che portò alla nascita di un’auto iconica negli anni '90. Oggi, l'ID.3 GTX FIRE+ICErappresenta la perfetta evoluzione di quell'eredità, proiettandola nell'era della mobilità elettrica.

