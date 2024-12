Xiaomi SU7 Max: innovazione e tecnologia debutta in Italia

Xiaomi, leader globale nell’innovazione tecnologica, presenta per la prima volta in Italia la sua rivoluzionaria berlina elettrica, Xiaomi SU7 Max.

L’evento, che si svolgerà a Milano dal 15 dicembre al 6 gennaio, rappresenta un’occasione unica per scoprire dal vivo il veicolo simbolo della strategia “Human x Car x Home”. La location scelta per l’esposizione è Piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, all’interno del Villaggio di Natale ‘Senstation Winter’, un progetto curato da Grandi Stazioni Retail.

La Xiaomi SU7 Max non è solo un’auto, ma un vero e proprio hub tecnologico su ruote, progettato per integrarsi armoniosamente con la vita quotidiana. Questa berlina full-size combina prestazioni straordinarie a un design sostenibile, offrendo tecnologie avanzate come motori elettrici di nuova generazione, batterie ad alta efficienza, sistemi di guida autonoma all’avanguardia e un abitacolo intelligente pensato per migliorare la qualità della vita a bordo.

L’ecosistema ‘Human x Car x Home’ rappresenta il cuore pulsante della visione di Xiaomi: un mondo sempre più connesso in cui persone, veicoli e abitazioni convivono in perfetta sintonia. L’evento a Milano permetterà ai visitatori di immergersi completamente in questo universo, con un esclusivo spazio espositivo dove saranno mostrati anche i dispositivi smart che rendono tangibile questa visione.

“L’esposizione a Milano è per noi un’occasione straordinaria per incontrare dal vivo il grande pubblico e i nostri partner, mostrando come Xiaomi stia rivoluzionando il rapporto con la tecnologia,” afferma Michael Feng, General Manager Xiaomi Italia. “Attraverso il nostro ecosistema integrato 'Human x Car x Home' apriamo le porte a un futuro in cui innovazione ed esperienza utente si fondono armoniosamente, ridefinendo il concetto stesso di vivere con la tecnologia.”

Il pubblico potrà scoprire da vicino la Xiaomi SU7 Max e conoscere tutte le sue caratteristiche innovative, confermando il ruolo di Xiaomi come pioniere nel settore della mobilità elettrica e della tecnologia integrata.