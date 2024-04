Musa s.rl. acquisita da Virgo Holding S.p.a

Grande acquisizione per Virgo Holding S.p.A., società leader nel settore dello sviluppo, che ha ulteriormente consolidato la sua forte presenza sul mercato, inglobando MUSA S.r.l.

La società immobiliare, che vanta un patrimonio di diversi immobili residenziali e commerciali in Lombardia, delibererà la ristrutturazione di tre immobili storici, tra cui alcuni risalenti al XVI secolo, per un investimento totale di 15 milioni di euro. L'affare conferma un business ricercato, quello di valorizzare e preservare gli immobili di pregio, in quanto importanti tasselli del patrimonio storico-culturale italiano.

Tra gli edifici tutelati per il loro valore storico troviamo Cascina San Giuseppe, Palazzo Tofani e Palazzo Barattani, che saranno ristrutturati e restituiti al territorio, grazie al prezioso intervento degli architetti Christian Grande, Umberto Demichelis e all’ing. Emanuele Almonti.



Antonio Mulè e Simona Mulè, figure di spicco nel settore immobiliare e delle costruzioni, continueranno a guidare MUSA Immobiliare, portando avanti lo sviluppo e la sua espansione, inclusa l'apertura di nuovi mercati, come quello di Dubai. Nella prestigiosa capitale del lusso degli Emirati Arabi sono stati individuati degli appartamenti nella prestigiosa JVC (Jumeirah Village Circle).

Un altro tassello si aggiunge quindi al successo di Virgo Holding, dopo il grandissimo impatto del lancio di Virgo Cosmetica, che ha potuto contare su una forte risonanza mediatica, attraverso canali come Mediaset e RTL.

L'acquisizione di MUSA Immobiliare si conferma come importante opportunità di creare e aggiungere valore, attraverso lo sviluppo sostenibile del settore immobiliare, tra i più importanti del nostro Paese. La notizia dell'acquisizione ha reso tutti entusiasti. Il CEO di MUSA S.r.l Immobiliare Antonio Mulè ha così commentato l'evento:

"L'acquisizione da parte di Virgo Holding rappresenta un importante passo avanti per MUSA Immobiliare.

Siamo fiduciosi che, insieme, possiamo raggiungere nuovi traguardi nel settore immobiliare, mantenendo

sempre al centro l'eccellenza, l'integrità e l'impegno verso i nostri progetti.”

Gli fa eco Simona Mulè, COO di MUSA S.r.l. Immobiliare:

"Siamo entusiasti di unire le forze con Virgo Holding e di avere l'opportunità di lavorare insieme per portare avanti la visione e la missione di MUSA Immobiliare. Questa acquisizione ci consentirà di accedere a risorse e competenze aggiuntive, consentendoci di perseguire progetti ancora più ambiziosi e di continuare a servire al meglio i nostri clienti.”

Dal canto suo, Virgo Holding che ha effettuato l'acquisizione è orgogliosa di contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio e parla attraverso la voce del CEO, il dott. Alessandro Vox: "Siamo entusiasti di annunciare l'acquisizione di MUSA S.r.l. Immobiliare, un passo significativo nel nostro impegno a preservare e valorizzare il patrimonio storico italiano attraverso progetti immobiliari di qualità. L'esperienza e la reputazione di MUSA Immobiliare, combinata con la nostra visione di creare valore a lungo termine, ci consentiranno di promuovere e proteggere il tessuto storico-culturale del nostro paese

attraverso soluzioni innovative nel settore immobiliare".

Un grande traguardo, che pone l'accento su come, unendo le forze sia possibile fare impresa a grandi livello, portando un prezioso contributo alla nostra storia dell'arte. Un patrimonio dal valore inestimabile, che è necessario difendere e tutelare