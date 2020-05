Coronavirus, niente concerti nel 2020: il video annuncio di Tiziano Ferro

Coronavirus, niente live nel 2020: il video annuncio di Tiziano Ferro

Niente musica live per tutto l'anno. Assomusica ha annunciato che tutti i concerti delle grandi star saranno posticipati al 2021 alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Una scelta difficile che in molti temevano, ma che alla fine è stata presa per il bene comune. Sembra quasi impensabile un’estate senza musica, ma dovremo abituarci. Gli artisti però non si arrendono e troveranno un modo alternativo per farci sentire la loro voce nel rispetto delle regole. Per il resto dobbiamo tutti attendere il 2021 per poter godere tour e musica live.

Il video annuncio di Tiziano Ferro

Dopo aver lanciato un messaggio al Governo il mese scorso, chiedendo chiarimenti, Tiziano Ferro in un video ai suoi fan ha letto il testo del decreto e ha commentato con il sorriso "Il tour è rimandato al 2021. Tutte le date e le città sono riconfermate per l’anno prossimo". Non è l’unico cantante e cantautore che dovrà tranquillizzare i propri fan. A settembre era previsto il grande evento dal vivo di Ligabue nella nuova Arena di Campovolo per i suoi 30 anni di carriera; così come salterà l’attesissimo Concerto delle 7 donne «Una nessuna centomila», previsto il 19 settembre, con Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, insieme per dire basta alla violenza sulle donne.

Niente Vasco, Baglioni e Subsonica, McCartney o Clapton

Sospese anche le performance di Vasco Rossi, Zucchero, Claudio Baglioni, Cesare Cremonini, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Piero Pelù, Andrea Bocelli, il Volo. Il tour dei Subsonica. E questo per restare in ambito italiano. Ma anche gli stranieri sono stati penalizzati dal lockdown musicale causa Covid. Salta il concerto di Paul Mc Cartney già previsto per giugno in Toscana. Come pure quello di Lenny Kravitz. James Blunt, Eric Clapton, Celine Dion, Simple Minds e Cat Stevens.