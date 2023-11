Nexi vola in Borsa e fa gola ai portafogli di investimento: spunta anche Kkr

Nexi, il tirolo vola in Borsa e fa gola ai portafogli di investimento: interessato anche il fondo Kkr

I portafogli di investimento stanno valutando Nexi. Oltre a Permira, Apollo Global Management, e TPG, anche KKR sta esaminando i risultati del settore dei pagamenti e ha scelto come consulente la banca Goldman Sachs. Avrebbe iniziato a instaurare contatti con General Atlantic, partner di Nexi con il 20% di quota, e, molto probabilmente, intenzionato a rimanere investito anche nel caso di un'offerta finalizzata a delistare la società dalla Borsa. I due fondi, d'altronde, hanno precedentemente collaborato in Italia essendo entrambi azionisti di NetSuite. La sensazione è comunque che, se mai si concretizzerà, l'offerta di uno o più fondi richiederà ancora tempo. Questa notizia è riportata dal quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore.

Per valutare l'impatto della diminuzione dei consumi sui bilanci di Nexi (che recentemente è stata selezionata da Payments Canada per la sicurezza dei propri sistemi). E, soprattutto, per elaborare un piano strategico capace di accrescere il valore del gruppo al di fuori del mercato azionario. Ciò non sarà un compito facile, anche perché è probabile che Fondo Strategico Italiano (FSI), socio di Nexi con il 13,6% di quota, si opporrà a iniziative volte a smantellare un polo aziendale costruito con impegno e capitali. Quindi, c'è chi presume che alcuni fondi potrebbero esplorare altre opportunità, ma rimanendo focalizzati sullo stesso settore: ad esempio, l'azienda francese Adyen ha una capitalizzazione di mercato di 3,6 miliardi di euro, che è meno della metà di quella di Nexi, la sua concorrente diretta.