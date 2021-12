Novax, il cantautore Povia positivo al Covid

Povia ''Sono positivo con carica bassa, sto bene''

''Sono positivo con carica bassa, sto bene''. Così, secondo quanto riportato dal sito Genova24, il cantautore Povia, avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all'evento genovese contro il green pass in piazza della Vittoria dove era atteso nel pomeriggio.

Secondo lo stesso sito, gli organizzatori avrebbero sentito l'artista, le cui posizioni contro il vaccino per il Covid sono note da tempo. "Non era in formissima ma siamo tranquilli'', avrebbe raccontato una delle organizzatrici allo stesso sito. Nel frattempo, Povia dai suoi social è intervenuto ieri per smentire il fatto che sia stato scartato dalla commissione che ha selezionato i cantanti in gara a Sanremo 2022.

"Leggo scemenze", ha scritto Povia postando il passaggio di un articolo che lo includeva in un elenco di esclusi dal festival. "Sono anni che non mi presento - ha aggiunto - ci tengo a dirlo. Per motivi ideologici e politici, la Rai e cioè il governo, non ammetterebbe mai a Sanremo un cantautore che contesta le scelte schizofreniche, illogiche, anti-costituzionali e anti-scientifiche del governo stesso. Il tutto si ridurrebbe ai soliti termini usati da chi ha un handicap ideologico e cioè 'Novax' (il termine corretto è NoCovid19Vax, perché i vaccini nella vita li abbiamo fatti), 'Omofobo' altro termine ideologico che non vuol dire nulla, 'Fass1sta, razz1sta, Popul1sta'... insomma vi rimando ad una canzone presentata a Sanremo qualche anno fa: 'La terminologia dei bimbiminkia'", ha proseguito linkando il brano. "Sentite il boato e immaginatela ai Sanremo dei governi tecnici", ha concluso.