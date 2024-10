Old Fashion, la Triennale: "Mai presa in considerazione la proposta di Fedez e Lucci"





La Triennale di Milano non ha mai preso in considerazione alcuna delle proposte per gestire gli spazi della discoteca Old Fashion. In una nota la fondazione lo precisa dopo le notizie sull'interessamento di Fedez e del capo ultrà milanista Luca Lucci emersa dall'inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter che ieri ha portato all'arresto di 19 persone. Triennale, "che dal 31 gennaio 2024 è tornata in possesso dei locali utilizzati dalla discoteca Old Fashion, ha scelto un anno fa di realizzare, gestendolo autonomamente, uno spazio dedicato all'ascolto e alla musica dal vivo - spiegano dalla fondazione in una nota -; le numerose proposte di gestione, pervenute da soggetti terzi, non sono mai state prese in considerazione per la volontà di ampliare e rendere ancora più coerenti tra loro le attività di Triennale