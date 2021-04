Oroscopo del weekend 10 aprile e 11 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 10 aprile e 11 aprile : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 aprile e domenica 11 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Usa la Luna dei Pesci il venerdì come un morbido cuscino; riposati e preparati a rombare sabato e domenica. La tua prima casa di autostima e il modo in cui cammini nel mondo ospitano lo stellium dei pianeti in Ariete, quindi tutta la tua vita è in procinto di essere reinventata. Per la maggior parte, questo è eccitante, ma è normale se a volte fa paura. Le tue pratiche spirituali ti manterranno sulla retta via.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo mondo mistico è in fiamme con lo stellium dei pianeti nella tua dodicesima casa. Sei incredibilmente psichico, emotivamente sensibile e ci sono buone probabilità che tu abbia qualche difficoltà a dormire, specialmente quando la luna lascia i Pesci ed entra in Ariete sabato. Se i tuoi dispositivi elettronici smettono di funzionare quando li tocchi, significa che hai accumulato troppa energia psichica e hai bisogno di mettere le mani sulla terra o su un albero e rilasciare consapevolmente la carica che stai trasportando.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo sistema nervoso è già eccezionalmente sensibile e con questo intenso afflusso di ardente energia dell'Ariete, potresti chiederti perché tutto sembra strano. L'Ariete si armonizza con la tua energia Gemelli, ma dovrai comunque fare uno sforzo per non cortocircuitare. Guarda le tue parole mentre il tuo pianeta dominante, Mercurio, congiunge la luna in Ariete. La passione è una cosa, e le frecce infuocate con mira mortale sono un'altra.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Pesci del venerdì si armonizza con la tua energia del Cancro e illumina la tua nona casa di esplorazione, invitandoti a uscire e giocare. Goditi un po 'di tempo libero e divertiti perché le cose si fanno molto intense questo fine settimana mentre la luna si sposta in Ariete e si unisce a una sfilza di altri corpi celesti che quadrano i tuoi pianeti del Cancro. Il lavoro può richiedere la tua attenzione escludendo tutto il resto. Prenditi cura di ciò che devi, ma prendi le serate.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE – 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Leone : Sei un fulmine in questi giorni! Anche la Luna dei Pesci di venerdì non smorza il tuo fuoco. La tua nona casa dell'avventura ospita lo stellium dell'Ariete; l'unico problema che hai con questo è il tuo bisogno di riposo e sonno. Se potessi mettere il pedale sul metallo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lo faresti! Tuttavia, costruisci il tempo della meditazione nella tua giornata, manterrà il tuo Sé Superiore in carica e il tuo cuore in pace.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Vergine: La combinazione del tuo stellium tra Venere Terra e Ares Fuoco è un po 'come un bulldozer. Niente gli impedisce davvero di andare dove vuole e di liberare il percorso prima che lo faccia. Stai sperimentando molte lezioni su progetti comuni e risorse condivise in questo momento, quindi devi prendere in considerazione i desideri e i desideri di altre persone. Conquistali con considerazione e gentilezza e rimarrai in carreggiata.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Le tue relazioni impegnate sono sotto il microscopio e stai esaminando attentamente ciascuna di esse. Stanno anche arrostendo su un fuoco aperto con lo stellium dell'Ariete nella tua settima casa di collaborazione. Il calore separa l'oro dalle scorie, e questo è ciò che sta accadendo nelle tue relazioni più importanti. Presto diventerà chiaro quali tenere e da quali allontanarsi. Il trucco è farlo con il minor dramma e la massima compassione possibile.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE – 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Ariete e Scorpione sono entrambi feroci guerrieri e c'era un tempo prima che Plutone fosse scoperto quando condividevano Marte come loro sovrano. Quindi è probabile che, anche se sei un segno d'Acqua, ti stai godendo il diavolo di questo stellium dell'Ariete! Ti mette alla prova e insiste che ti concentri sul lavoro, su ciò che vuoi e su ciò che non vuoi. Potresti anche concentrarti su come ti prendi cura di te stesso o no.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Tutti questi pianeti dell'Ariete si armonizzano con la tua energia di fuoco del Sagittario, ma devi tenere a portata di mano l'estintore perché questo può facilmente trasformarsi in un incendio! La tua quinta casa di amore, romanticismo, passione e creatività è l'ospite di questi transiti. Mentre la tua passione brucia in profondità, devi stare attento a non intromettersi o sopraffare nessun altro con il tuo ardore. Incanalare questa energia nei tuoi progetti creativi è un'opzione molto più sicura e forse più gratificante.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Le cose potrebbero essere infuocate e instabili sul fronte interno in questo momento con lo stellium dell'Ariete che brucia nella tua quarta casa di casa e famiglia. Tutti quei pianeti Ariete quadrano la tua energia Capricorno e possono anche creare disordini interni. Usa questo passaggio come un'opportunità per migliorare la cura della tua casa e dei tuoi cari e fai del tuo meglio per eludere le discussioni. Le emozioni sono come accendersi adesso, una scintilla e la sua fiamma a benzina.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Acquario : Sei pronto a connetterti con gli altri in modi significativi mentre lo stellium dell'Ariete attiva la tua terza casa di comunicazione. Che tu scriva, parli, canti, un potere incredibile scorre attraverso le tue parole. Ti senti anche indubbiamente un po 'irrequieto poiché anche i viaggi brevi sono indicati da questo transito. Potresti non essere ancora in grado di partire per l'Europa, ma un breve viaggio nel fine settimana potrebbe funzionare.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 10 APRILE - 11 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Idee per flussi di reddito, investimenti, risparmi, riesaminare chi e cosa apprezzi di più e sì, spendere soldi sono tutti sottolineati dal focoso Ariete stellium nella tua seconda casa degli affari materiali. Il tuo mondo finanziario è in costruzione e la vita apparirà notevolmente diversa dall'altra parte di questo transito. Un'attenta assunzione di rischi va bene, lanciare impulsivamente cautela al vento non lo è. Una buona regola pratica è molto semplice; se non ne hai davvero bisogno, non comprarlo.