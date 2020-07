Oroscopo del weekend 10 luglio e 12 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 10 luglio e 12 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 luglio e domenica 12 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete: Questo è un fine settimana di potere per te con la luna in Ariete che illumina la tua prima casa di autostima e fiducia in se stessi. La luna è congiunta a Marte e quadrerà Mercurio sabato, riempiendoti di tremenda energia e potenza, quindi fai attenzione al tuo temperamento e alle tue parole. La luna è anche Venere sestile, che sottolinea la tua creatività e il tuo fascino. Domenica il sole e la luna sono quadrati, quindi il tuo sé interiore e il mondo esterno potrebbero essere in contrasto e potrebbe verificarsi una tensione interiore. Una lettura con un percorso psichico della vita può aiutarti a esplorare modi per usare i tuoi doni creativi e le tue abilità comunicative.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì la Luna dei Pesci congiunge Nettuno, attivando la tua undicesima casa di amicizia. Trascorri del tempo con la tua tribù e goditi la compagnia delle persone che ti amano. La luna in Ariete attiva la tua dodicesima casa del subconscio sabato e domenica, stimolando i tuoi sogni, intuizione e ricordi. Sabato la congiunzione Marte / Luna può farti sentire teso; respira e presto passerà. Il sestile per il tuo pianeta dominante, Venere, sia dalla Luna che da Marte stimola la tua creatività, quindi tuffati. Una lettura con un percorso di carriera psichica può aiutarti a esplorare possibili nuove fonti di reddito.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 10 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna dei Pesci congiunta a Nettuno venerdì illumina la tua decima casa di carriera dove stimola idee e possibilità che migliorano la tua vita professionale. Sabato e domenica la luna in Ariete attiva la tua undicesima casa di amici e incontri sociali, quindi trova il tempo per la tua tribù. Evita disaccordi e argomenti polarizzanti poiché la congiunzione luna / Marte può intensificare rapidamente le cose. Domenica il tuo pianeta dominante, Mercurio, andrà direttamente, così potrai finalmente alzare i tacchi e ballare ancora una volta.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Venerdì la Luna dei Pesci congiunta a Nettuno nella tua nona casa di avventura si armonizza con la tua energia cancerosa, incoraggiandoti a uscire in punta di piedi dal tuo guscio, sguazzare nell'acqua e provare qualcosa di nuovo. Sabato e domenica la luna in Ariete è congiunta a Marte, a piazza Mercurio e al sole, quindi potresti aver bisogno di ritirarti nel tuo guscio sicuro! L'energia è intensa e probabilmente le discussioni, quindi occupati dello spazio se necessario.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO – 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna dei Pesci congiunta a Nettuno venerdì può darti idee meravigliose e creative per progetti e avventure comuni. La Luna Ariete il sabato e la domenica attiva la tua nona casa della mente superiore ed è in armonia con i tuoi pianeti Leo, sebbene la congiunzione con Marte e il quadrato con Mercurio possa causare brevi tempere, impazienza e impulsività. Trasmetti quell'energia nell'esplorazione e fai qualcosa di divertente che non hai mai provato prima. Una lettura con un percorso psichico dal vivo può aiutarti a decidere se perseguire una maggiore istruzione e se ti gioverà professionalmente.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Pesci congiunta a Nettuno attiva la tua settima casa di associazione venerdì, aggiungendo una dose extra di romanticismo al giorno e creando ondate di tenerezza su cui puoi cavalcare fino a notte fonda. Sabato e domenica le cose diventano un po 'rocciose mentre la luna in Ariete è congiunta a Marte instabile e a Mercurio quadrato. Gli animi possono essere brevi, l'impazienza forte e l'irritabilità sembra attraversare tutto. Evita comportamenti e argomentazioni impulsivi. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a scoprire modi per migliorare la tua relazione con te stesso e con la persona amata.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 10 luglio 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La luna in Pesci congiunta a Nettuno attiva la tua sesta casa di salute e benessere e ti mostra l'energia di amore e possibilità, ispirandoti a prenderti cura di te stesso. Sabato e domenica la luna in Ariete è congiunta a Marte e piazza Mercurio mentre transita la tua settima casa di associazione. Tu o la tua amata potreste essere irritabili e sfacciati, quindi è meglio se nessuno prende qualcosa sul personale e se entrambi provate a fare di più per essere amorevoli piuttosto che irritabili.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO – 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna dei Pesci in congiunzione con Nettuno e il sestile Giove e Plutone venerdì attiva la creatività nella tua carta e invia idee e possibilità a modo tuo. Sabato e domenica la luna in Ariete è congiunta a instabile Marte e piazza Mercurio, attivando la salute, le abitudini e il benessere nella tua carta. Dai un'occhiata a quanto ti stai prendendo cura di te stesso ed evita discussioni e disaccordi in quanto potrebbero facilmente intensificarsi con questi transiti in gioco.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: Prenditi cura dei compiti e delle faccende intorno al focolare e alla casa di venerdì mentre la luna in Pesci congiunge Nettuno e sestili Giove e Plutone. La tua famiglia potrebbe usare un po' di TLC, quindi cerca di farlo. Sabato e domenica la luna in Ariete è in armonia con i tuoi pianeti Sagittario attivando creatività e divertimento nella tua carta, rendendo la tua energia super carica. La luna è congiunta a Marte e quadrata a Mercurio, quindi fai attenzione agli argomenti, ai disaccordi e al comportamento impulsivo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna dei Pesci congiunta a Nettuno è in armonia con i tuoi pianeti Capricorno e transita e illumina la tua terza casa di comunicazione e apprendimento. Il sestile di Giove rende una giornata meravigliosa per immergersi nel lavoro o negli studi del corso. Sabato e domenica la luna in Ariete attiva la casa e la famiglia, conferendo energia per progetti fai-da-te in tutta la casa. Discutere le discussioni e la discordia come la congiunzione Marte / Luna e quadrare con Mercurio rende le cose tese e le persone irritabili.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna dei Pesci congiunta a Nettuno venerdì attiva la tua seconda casa e ti dà la possibilità di esaminare, a livello del cuore, i tuoi valori fondamentali e se li stai vivendo nelle tue faccende quotidiane. Sabato e domenica la luna in Ariete attiva la comunicazione e la conoscenza nella tua carta, quindi iscriviti al corso che vuoi seguire. La luna è congiunta a Marte e quadrata a Mercurio, evita discussioni e elimina i disaccordi. Le persone possono essere irritabili e irascibili.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna dei Pesci congiunta a Nettuno venerdì sottolinea il tuo fascino magico e la tua creatività e ti chiede di trovare uno sbocco per esprimerlo. Quando la luna si sposta in Ariete il sabato e la domenica l'energia cambia drasticamente e una congiunzione con Marte e un quadrato con Mercurio rende brevi gli animi, le parole dure e la pazienza in breve. Evitare acquisti o spese impulsivi nell'ambito di questi transiti; il rimpianto non varrà alcun piccolo piacere che provi.