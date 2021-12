Oroscopo del weekend 11 dicembre e 12 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 11 aprile e 12 dicembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 DICEMBRE - 12 DICEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Pesci il venerdì e il sabato mattina illumina la tua dodicesima casa dei sogni e dell'intuizione, incoraggiandoti ad essere introspettivo e autoriflessivo. Il momento clou del fine settimana è la luna che si sposta nel tuo segno e la tua prima casa di fiducia in te stesso, dove rimane per il resto del fine settimana. Indossi la tua delizia per le vacanze con esuberante felicità, accendendo lo stesso in tutti quelli che incontri.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 DICEMBRE - 12 DICEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Pesci illumina la tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali, generando l'invito perfetto per uscire con i tuoi amici preferiti. Il sestile al tuo pianeta dominante, Venere, il sabato mattina può fornire l'ispirazione di cui hai bisogno per completare i regali fatti in casa su cui hai lavorato. La Luna in Ariete il sabato pomeriggio e la domenica illumina gli affari mistici e la spiritualità, ricordandoti perché le festività natalizie escono.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 DICEMBRE - 12 DICEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna dei Pesci quadra il tuo pianeta dominante, Mercurio in Sagittario, togliendo un po' di brillantezza dall'aria. La luna si sposta in Ariete sabato pomeriggio, illuminando la tua undicesima casa di amicizia ed eventi sociali, giusto in tempo per tuffarti nelle festività natalizie, aggiungendo un po' di brillantezza e infondendoti energia e gioia. Domenica, mentre la luna si unisce a Chirone, potresti scoprire qualcosa di doloroso in un amico.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 DICEMBRE - 12 DICEMBRE 2021