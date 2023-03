Oroscopo del weekend 11 marzo e 12 marzo segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 11 marzo e 12 marzo 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 marzo e domenica 12 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 MARZO – 12 MARZO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Immergersi in profondità nei tuoi problemi può essere uno shock per il tuo sistema. Fare piccoli passi lungo il sentiero della guarigione è incoraggiato poiché il sole nei compassionevoli Pesci si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Un sogno preoccupante o un'ansia assillante possono spingerti a impegnarti in un'autoindagine. In alternativa, potresti essere stufo di affrontare un problema di vecchia data e potresti decidere che basta. L'auto-potenziamento è il nome del gioco quando la dignitosa Luna Leone nella tua casa di auto-espressione si sincronizza con Vesta, Giove, Chirone e Venere nel tuo segno. Questo processo inizia con l'abbracciare te stesso esattamente come sei.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 MARZO - 12 MARZO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Non ti preoccuperai dell'impressione che fai, né tenterai di essere all'altezza delle aspettative mentre il tuo sovrano, Venere, si scontra con l'esigente Saturno nel tuo settore pubblico. Non puoi accontentare sempre tutte le persone della tua vita, quindi perché preoccuparsi? Potrebbe essere rinfrescante smettere di preoccuparsi di ciò che pensa il mondo e può certamente rendere più facile qualsiasi decisione sulla tua vita amorosa. Chi ha bisogno della pressione di conformarsi alle norme sociali? Sarai più preoccupato di vivere una vita di integrità e autenticità mentre la luna nell'orgoglioso Leone si sincronizza con Vesta, Giove, Chirone e Venere.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 MARZO - 12 MARZO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Trascorrere del tempo con persone che ti apprezzano e amano averti intorno può fare miracoli per la tua autostima. A volte hai bisogno della spinta in più che solo un caro amico può darti. Poiché la socievole Venere nella tua casa della comunità si sincronizza con la motivazione di Marte nel tuo segno, ci sarà sicuramente un amico in giro che può tirarti su di morale. Forse questa persona ha sentimenti che vanno un po' oltre l'amicizia? Potrebbe valere la pena esplorarlo se sei single e speri di trovare l'amore. Anche tu puoi essere la più grande cheerleader di qualcuno. Potresti non dover cercare molto lontano per trovare un amico che ha bisogno di incoraggiamento. Tutti apprezzano avere qualcuno che crede in loro.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 MARZO - 12 MARZO 2023