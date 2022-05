Oroscopo del weekend 14 maggio e 15 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 14 maggio e 15 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 maggio e domenica 15 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 MAGGIO - 15 MAGGIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Sia la Bilancia che la Luna Scorpione si concentrano sulle relazioni impegnate nella tua carta natale e l'eclissi lunare individua l'intimità e le risorse condivise. Discutere non aiuterà a risolvere le differenze tra te e la persona amata, ma la compassione e l'ascolto attivo potrebbero semplicemente. Finché entrambi ti interessa di come si sente l'altro e sei disposto a fare concessioni, potresti finire per innamorarti più di prima.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 MAGGIO - 15 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna della Bilancia di venerdì ti invita ad abbracciare la cura di te stesso e qualsiasi cambiamento nello stile di vita che migliorerà la tua salute e il tuo benessere. La Luna in Scorpione e l'eclissi lunare concentrano la loro energia trasformativa sulla tua settima casa di collaborazione e impegno, offrendoti l'opportunità di approfondire la connessione che hai con la persona amata se sei disposto a cancellare i blocchi emotivi tra di voi. Potrebbe sembrare scoraggiante, ma è assolutamente fattibile.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 MAGGIO - 15 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna della Bilancia di venerdì nella tua quinta casa di creatività e passione trina Saturno, aiutandoti a trasformare le idee in realtà. La Luna dello Scorpione e l'eclissi lunare insistono sul fatto che esamini la tua vita, comprese le tue abitudini, stile di vita, salute, lavoro e benessere generale. Dovresti avere un'idea chiara di ciò che funziona rispetto a ciò che devi veramente cambiare. Non sarai in grado di divincolarti dalla trasformazione, quindi non preoccuparti di provare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 MAGGIO - 15 MAGGIO 2022