Oroscopo del weekend 18 dicembre e 19 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 18 aprile e 19 dicembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 DICEMBRE - 19 DICEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Piena Gemelli illumina la tua comunicazione, connessione e settore della comunità, quindi prendi il tuo cappello di Babbo Natale e diffondi l'allegria natalizia nella tua scia. L'altro grande transito che ti colpisce in grande stile è Chirone, il guaritore ferito, nel tuo segno e nella tua prima casa del sé, mentre va direttamente la domenica mattina. Problemi personali e sfide che sembravano insormontabili ora ricevono il via libera per una potente guarigione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 DICEMBRE - 19 DICEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : L'intelligente Luna Piena Gemelli illumina la prosperità nel tuo tema natale e illumina i tuoi valori fondamentali, così sei in grado di vedere e conciliare facilmente il tuo cammino con il tuo discorso. La luna trigono il benevolo Giove nella tua decima casa di successo sabato; potresti benissimo ricevere un vantaggio professionale che fa avanzare la tua carriera.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 DICEMBRE - 19 DICEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Piena Gemelli illumina la tua prima casa del sé, quindi preparati ad essere al centro dell'attenzione. La tua sicurezza e il tuo senso di te stesso ricevono una spinta e trovi una soluzione all'ostacolo con cui hai lottato mentre Chirone va diretto. La Luna in Cancro di domenica illumina il tuo rapporto con il denaro e ti aiuta a gestire le tue finanze in modo responsabile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 DICEMBRE - 19 DICEMBRE 2021