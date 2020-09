Oroscopo del weekend 19 settembre e 20 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 19 settembre e 20 settembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 19 settembre e domenica 20 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Bilancia attiva la partnership nel tuo tema e quindi l'intimità e la connessione profonda sono sottolineate dalla Luna in Scorpione. Metti da parte un po 'di tempo romantico faccia a faccia con la persona amata. Con l'opposizione della luna al tuo pianeta dominante, Marte, e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione o andare avanti. Non cercare di spingere il fiume. Ciò si attenuerà e il tuo approccio focoso, entusiasta, a tutta velocità alla vita e le cose torneranno alla normalità.

TORO OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Bilancia attiva la salute nel tuo grafico e quindi la partnership è evidenziata dalla Luna in Scorpione. Dai un'occhiata alle tue routine di auto-cura; se hai bisogno di migliorare il tuo gioco, fallo. Dopo l'auto-riflessione, rivolgi la tua attenzione alla persona amata e mostra loro un po 'd'amore. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e come se non potessi ottenere trazione o andare avanti. Non forzare le cose. L'energia si sposterà e presto sarai di nuovo in funzione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Bilancia attiva la creatività nella tua carta e la salute e il benessere sono sottolineati dalla Luna in Scorpione. Immergiti nei progetti creativi a cui stavi pensando e goditi il ​​processo. Esamina le tue routine di auto-cura e vedi se hai bisogno di migliorare il tuo gioco. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione o andare avanti. Respira e basta, passerà presto e sarai di nuovo sfrecciato in un attimo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Bilancia attiva la casa e la famiglia nel tuo tema natale e poi la creatività è sottolineata dalla Luna in Scorpione. Fai una doccia di umiltà, e se hai progetti di miglioramento della casa sul tavolo da disegno, tuffati! Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile, irascibile e come se non potessi andare avanti. Non ti preoccupare. L'energia presto cambierà e tornerai di nuovo nel flusso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE – 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Bilancia attiva la comunicazione nel tuo tema natale, mentre la casa e la famiglia sono sottolineate dalla Luna in Scorpione. Aggiorna i tuoi profili online e chatta con le persone che ti mancano. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi andare avanti. È temporaneo, quindi rilassati finché l'energia non si sposta, quindi metti il ​​pedale sulla medaglia!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna in Bilancia attiva gli affari materiali e le finanze nella tua carta mentre la comunicazione è sottolineata dalla Luna in Scorpione. Rivedi il budget e le bollette per assicurarti che tutto sia come dovrebbe essere. Considera l'idea di aprire un conto e di investire online. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione o andare avanti. È temporaneo, quindi non disperare. È un'opportunità per praticare la pazienza.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna in Bilancia attiva la fiducia in se stessi nella tua carta e quindi i tuoi valori e le tue finanze fondamentali sono sottolineati dalla Luna in Scorpione. Potresti sentirti autocritico, quindi sii consapevole del tuo dialogo interiore e trasformalo in un copione positivo. Controlla il tuo budget e resisti all'impulso di usare lo shopping d'impulso per coprire le emozioni spiacevoli. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile. Ricorda, è solo una sensazione e presto passerà.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE – 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna in Bilancia attiva i sogni nel tuo grafico mentre l'autostima e il modo in cui cammini nel mondo sono evidenziati dalla Luna in Scorpione. Stabilisci la tua intenzione di ricordare i tuoi sogni e assicurati di scriverli. Sei un mistico naturale e la luna lo sottolinea questo fine settimana. L'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno possono farti sentire irritabile e irascibile, come se non potessi andare avanti. Quindi non farlo. Rilassati e rilassati invece e passerà. Una lettura con un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a dare un senso a quel sogno confuso.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Bilancia attiva l'amicizia e gli incontri sociali nel tuo tema, mentre i sogni e gli affari mistici sono sottolineati dalla Luna in Scorpione. Prenditi del tempo da trascorrere all'aria aperta con la tua tribù di spiriti affini questo fine settimana e cerca un messaggio di guida e saggezza che venga da te nel sogno. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione o andare avanti. Nessun problema, è temporaneo. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può aiutarti a sviluppare i tuoi doni mistici.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Bilancia attiva la carriera e i risultati nel tuo grafico sabato, mentre l'amicizia e gli incontri sociali sono sottolineati dalla Luna in Scorpione domenica. Sei un gran lavoratore senza sosta, quindi prenditi il ​​fine settimana e goditi un po 'di tempo libero con i tuoi capolini preferiti. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione o andare avanti, e va bene. Invece di spingere il fiume, capovolgilo e galleggia su di esso per un po '. Una lettura con un sensitivo del consiglio di carriera può mettere a proprio agio la mente.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna in Bilancia attiva l'esplorazione e l'avventura nella tua carta il sabato, e poi la carriera e i risultati sono sottolineati dalla Luna in Scorpione domenica. Esci all'aperto ed espandi i tuoi orizzonti questo fine settimana e guarda i tuoi obiettivi professionali con occhi nuovi. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione per andare avanti. Non combatterlo. Arrenditi e goditi invece un po 'di tempo libero. Una lettura con un sensitivo di consulenza sulla carriera può darti una prospettiva nuova e più ampia.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 19 SETTEMBRE - 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna in Bilancia attiva le risorse condivise e i progetti comuni nel tuo grafico sabato, mentre l'avventura e l'espansione sono sottolineate dalla Luna in Scorpione domenica. Rivedi le tue finanze legate agli altri e assicurati che tutto sia in ordine, quindi esci all'aperto e trascorri un po 'di tempo rigenerante nella natura. Con l'opposizione della luna a Marte e il quadrato a Saturno, potresti sentirti irritabile e irascibile, come se non potessi ottenere trazione o andare avanti. Va bene, non sei destinato. L'energia cambierà presto e sarai di nuovo nell'oscillazione delle cose.