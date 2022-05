Oroscopo del weekend 21 maggio e 22 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 21 maggio e 22 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 21 maggio e domenica 22 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 MAGGIO - 22 MAGGIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna dell'Acquario venerdì e sabato illumina il tuo settore dell'amicizia, e tra il trigono della luna a Mercurio e la congiunzione del sole con Mercurio, avrai molto da dire su un sacco di cose! Il vero jackpot per te questo fine settimana è l'enorme quantità di energia generata dal sestile tra il tuo pianeta dominante, Marte e Plutone domenica sera. Usalo con saggezza, idealmente per aiutare gli altri così come te stesso.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 MAGGIO - 22 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La luna dell'Acquario illumina il tuo settore di carriera venerdì e sabato e le possibilità professionali abbondano. Il sestile tra il tuo pianeta dominante, Venere, e la luna di sabato genera fascino, ispirazione, immaginazione sconfinata e anche un po' di romanticismo. Non lasciare che il quadrato tra la luna e Urano interrompa la tua giornata. La congiunzione tra il Sole dei Gemelli e Mercurio nel tuo settore monetario invia progetti, idee e visioni prosperi a modo tuo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 MAGGIO - 22 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La grande novità di questo fine settimana per te è la congiunzione tra il tuo pianeta dominante, Mercurio, e il Sole dei Gemelli. Così tanta energia vivace, gioia e curiosità scorrono nelle tue vene che potresti avere difficoltà a decidere cosa farne. La Luna dell'Acquario si armonizza con la tua energia Gemelli, quindi non hai altra scelta che divertirti e portare con te quante più persone possibile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 MAGGIO - 22 MAGGIO 2022