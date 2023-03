Oroscopo del weekend 25 e 26 marzo 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 25 marzo e 26 marzo 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 25 marzo e domenica 26 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 25 MARZO – 26 MARZO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Puoi aspettarti molta attività sul fronte interno mentre il tuo sovrano, Marte, entra nel Cancro e nel tuo regno domestico. Questa zona riposante non è il posto più comodo per l'energico Marte. Tuttavia, può essere utile per affrontare riparazioni e attività fisicamente impegnative. La tua motivazione per queste attività sarà alta fino al 20 maggio. Potrebbe anche esserci un aumento delle riunioni di famiglia e dei progetti domestici. Questa energia invadente può mettere alla prova gli animi, quindi potrebbero esserci uno scontro o due. Fai quello che puoi per ridurre la tensione tra i membri della famiglia o i coinquilini.

TORO OROSCOPO WEEK-END 25 MARZO - 26 MARZO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Non sarai timido nel parlare con Marte nel capriccioso Cancro e nella tua zona di comunicazione. Fino al 20 maggio, il tuo malumore e il tuo stile di conversazione sfacciato possono renderti troppo eccitante per essere gestito. Tuttavia, è bene essere onesti. Non sopprimere come ti senti. Le relazioni con i vicini e i fratelli possono essere tese. Evita il conflitto se puoi. Molte persone hanno cuori sensibili indipendentemente da quanto duri possano sembrare in superficie. Potresti essere alle prese con l'opportunità o meno di chiamare una figura autoritaria mentre Marte si scontra con il potente Plutone. Non lasciare che la paura di apparire debole ti spinga a dire la cosa sbagliata.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 25 MARZO - 26 MARZO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Tirerai un sospiro di sollievo mentre il guerriero Marte termina il suo viaggio lungo mesi attraverso il tuo segno e si trasferisce nel Cancro e nella tua casa dei beni. Fino al 20 maggio, applicherai il coraggio e la fiducia che hai acquisito alla gestione degli affari finanziari. Non ci vorranno molti suggerimenti per cercare quello che vuoi. Sarai aggressivo quando persegui una potenziale opportunità e sarai altrettanto audace quando si tratta di acquisire i beni che desideri. Potresti avere più spese del solito, quindi fai attenzione a non spendere denaro che devi ancora guadagnare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 25 MARZO - 26 MARZO 2023