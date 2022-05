Oroscopo del weekend 28 maggio e 29 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 28 maggio e 29 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 maggio e domenica 29 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 MAGGIO - 29 MAGGIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna del Toro e gli altri quattro pianeti in Toro che occupano la tua seconda casa evidenziano lezioni finanziarie, così come le tue relazioni con denaro, prosperità e abbondanza. La luna si congiunge con Urano e si scontra con il tuo sovrano, Marte, che può causare volatilità emotiva e comportamento avventato, quindi fai attenzione. Domenica, la Luna Nuova dei Gemelli si unisce al sole nella tua terza casa di connessione, comunità e comunicazione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 MAGGIO - 29 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : C'è molta energia del Toro nella tua prima casa in questo momento. In quanto tale, può essere utile radicarsi mentre subisci questa rinascita e riprogettazione della tua vita. Il tuo pianeta dominante, Venere, si sposta in Toro. In quanto tale, il tuo carisma e il tuo fascino aumentano fino a quando non sei al centro dell'attenzione quasi ovunque tu vada, senza che tu debba nemmeno provarci. Come utilizzerai quel superpotere?

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 MAGGIO - 29 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna del Toro, Venere in Toro e il tuo pianeta dominante Mercurio in Toro aiutano a creare lo stellium della potente energia terrestre nella tua dodicesima casa degli affari mistici. Nessuno può accusarti di essere volubile in questo momento, questo è certo! Domenica, la luna si sposta in Gemelli. Sentirai immediatamente una familiare leggerezza dell'essere. Il sestile con Giove ti assicura una splendida giornata.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 MAGGIO - 29 MAGGIO 2022