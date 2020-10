Oroscopo del weekend 3 ottobre e 4 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 3 ottobre e 4 ottobre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Hai una tonnellata di energia ardente mentre la Luna in Ariete transita nella tua prima casa del sé. Grazie a Marte congiunto a Eris in Ariete la tua vita sta subendo un profondo cambiamento. Mentre Venere si trasferisce nella tua sesta casa di cura di sé e benessere sabato, hai un invito perfetto a rallentare e prenderti la giornata per riposarti, rilassarti e ringiovanire. Se friggi i tuoi circuiti allungandoti eccessivamente e bruciando la candela ad entrambe le estremità, rischi di essere messo da parte dall'Universo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Ariete il venerdì illumina la tua dodicesima casa dei sogni dove si congiunge al combattivo Marte e alla caotica Eris, così le tue avventure da sogno potrebbero svegliarti con una scarica di adrenalina sabato mattina! Nessun problema però. Il resto della giornata è una pagina tratta dal tuo libro preferito mentre il tuo pianeta dominante, Venere, si sposta nella Vergine, attivando la creatività e trigona la luna nel gentile Toro. Fai un respiro profondo perché sei di nuovo in sella. Un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a dare un senso ai tuoi sogni la scorsa notte.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : I resti della luna piena in Ariete insieme a Marte ed Eris nella tua undicesima casa degli affari umanitari rendono il venerdì un giorno ideale per perseguire il volontariato o l'azione comunitaria. È anche un'occasione per trascorrere del tempo con gli amici, quindi accosta un patio, alza un bicchiere e goditi la tua tribù. La luna è in Toro sabato e domenica e il tuo pianeta dominante, Mercurio, si oppone alla luna sabato, evidenziando i sogni e la cura di sé. Non ignorare i segnali per rallentare, meditare e ascoltare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Ariete è in contrasto con la tua natura sensibile del Cancro, quindi venerdì potrebbe essere una sfida. Evita di essere trascinato in conflitto e allontanati se devi. Sabato è un'atmosfera completamente nuova con la luna in Toro di fronte a Mercurio e Venere in trigono in Vergine che si armonizzano con i tuoi pianeti Cancro, creando una bella giornata di connessione e conversazione. Domenica Plutone va diretto e potresti finalmente risolvere un problema di relazione difficile e di lunga data, quindi fai un respiro profondo e vai avanti.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE – 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : Venerdì la Luna in Ariete attiva l'avventura nel tuo tema, armonizzandoti con i tuoi pianeti del Leone. Probabilmente non sarai in grado di sederti a una scrivania o rimanere sedentario per molto tempo, quindi non provarci nemmeno. Esci nel mondo e fai brillare la tua luce. Sabato e domenica la luna in Toro è in contrasto con la tua energia del Leone e la congiunzione tra la luna e Urano nella parte superiore del tuo grafico potrebbe farti sentire come un gatto su un tetto di lamiera rovente. Un sensitivo di consulenza professionale può aiutare con una decisione importante.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Il momento clou del fine settimana per te è il trasferimento di Venere in Vergine e nella tua prima casa. Abbraccia la tua bellezza e grazia; sforzati di vedere te stesso come ti vedono gli altri invece che attraverso gli occhi del tuo critico interiore. La luna in Toro attiva la tua mente superiore e l'espansione, è trigono Venere e di fronte a Mercurio, il tuo pianeta dominante. Questi transiti creano un focus sull'autostima, l'apprendimento, la comunicazione e l'esplorazione; divertiti seguendo la strada di mattoni gialli dell'avventura e dell'esplorazione. Uno psichico medio può portarti un messaggio utile da un antenato.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna in Ariete di venerdì si oppone ai tuoi pianeti natali in Bilancia creando un focus sulla collaborazione. Considerando che Marte ed Eris sono anche nella tua settima casa, le relazioni importanti possono essere focose e combattive. Evita i drammi ed evita le discussioni mentre il sabato introduce un'energia molto più pacifica, incluso il tuo pianeta dominante, Venere, che si sposta nella Vergine. Le vostre finanze sono evidenziate sabato dall'opposizione della Luna in Toro a Mercurio in Scorpione. Domenica, le risorse condivise vengono messe a fuoco quando la luna congiunge Urano.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE – 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : L'energia della calante Luna Piena in Ariete evidenzia la cura di sé e lo stile di vita venerdì. La partnership è illuminata sabato e domenica dalla luna in Toro. Venere si sposta nella Vergine e attiva la tua undicesima casa dell'amicizia, armonizzandosi con la tua energia dello Scorpione. Apri un patio e goditi la tua tribù. La grande notizia per te questo fine settimana è che domenica il tuo pianeta dominante, Plutone, diventerà diretto e presto ti sentirai come se fossi in grado di fare di nuovo progressi.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La tua creatività è alle stelle con l'attivazione della Luna in Ariete di venerdì che unisce le forze con i potenti Marte ed Eris; potresti sentirti un po' sovrastimolato, quindi abbassati se necessario. La Luna in Toro il sabato e la domenica mette in evidenza la salute, il benessere e le scelte di vita, e con un'opposizione a Mercurio e trigono a Venere nella tua nona casa della mente superiore, presta molta attenzione alla guida, alle idee e alle intuizioni che trova loro modo per te questo fine settimana. Un sensitivo del percorso di vita può aiutarti con le scelte importanti che stai affrontando ora.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Ariete congiunta a Marte ed Eris nella tua quarta casa di casa e famiglia venerdì potrebbe suscitare un po 'di caos e dramma; essere avvisati è essere salvato. La Luna in Toro trigono Venere in Vergine e in armonia con la tua energia Capricorno dovrebbe essere molto più piacevole in quanto migliora la tua creatività e gioia il sabato e la domenica. La luna domenica è alle spalle di Urano, quindi aspettati l'inaspettato e rotola con esso.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna piena calante in Ariete potrebbe devastare la tua comunicazione venerdì in congiunzione con Marte ed Eris. Sabato e domenica, la luna si sposta in Toro, e la grande notizia e l'impennata di energia per te è domenica, quando la luna si congiunge al tuo pianeta dominante, Urano. Scoperte emotive, intuizioni o liberazione spontanea da vecchie ferite e problemi; tutto è possibile quando “l'agente del cambiamento e il liberatore” Urano entra in scena. Le opzioni e le opportunità di carriera possono espandersi mentre Mercurio transita nella tua decima casa. Un sensitivo di consulenza professionale può offrire un'ottima guida.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 3 OTTOBRE - 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Evita di gestire lo stress il venerdì attraverso lo shopping d'impulso; la Luna in Ariete congiunta al caotico duo di Marte ed Eris potrebbe renderlo allettante. Sabato e domenica, la luna in Toro facilita notevolmente le cose, soprattutto perché trinca Venere in Vergine e si armonizza con la tua energia dei Pesci. Rispondi al telefono e chatta in video con un amico o aggiorna la tua presenza online. La congiunzione tra la luna e Urano di domenica potrebbe portare una piacevole sorpresa.