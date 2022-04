Oroscopo del weekend 30 aprile e 1 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 30 aprile e 1 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 30 aprile e domenica 1 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 30 APRILE - 1 MAGGIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il fine settimana inizia con la luna nel tuo segno Ariete, attivando la tua fiducia e autostima. La Luna Nuova e l'eclissi solare in Toro dirigono la tua attenzione sulle tue finanze e Marte, il tuo pianeta dominante, in sestile la luna ti dà la spinta, l'energia e l'ambizione per prendere le redini del tuo denaro e apportare le modifiche necessarie. Dopo tutto quel lavoro pesante, rilassati, rilassati e rilassati domenica sera.

TORO OROSCOPO WEEK-END 30 APRILE - 1 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Sebbene il fine settimana inizi con una luna in Ariete venerdì, entro sabato la palla è completamente nel tuo campo poiché la luna nuova del Toro e l'eclissi solare attivano la tua prima casa di fiducia e autostima. Lascia andare qualsiasi cosa o qualcuno che offusca il tuo splendore; sappi che i semi che pianti sotto questa Luna Nuova presto fioriranno. Venere, il tuo pianeta dominante, è congiunto a Giove e in sestile a Plutone, rendendoti irresistibile.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 30 APRILE - 1 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Divertiti con i tuoi amici venerdì sera sotto la luna dell'Ariete e introduci l'argomento della luna nuova e dell'eclissi solare in Toro sabato! Condividi punti di vista su come liberarti di ciò che hai superato e come affrontare i problemi che ancora ti inseguono. Condividi i tuoi piani per il futuro che vuoi creare; farlo è come annaffiare il tuo giardino in modo che prosperi e cresca. Un sensitivo empatico può aiutarti con un amico difficile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 30 APRILE - 1 MAGGIO 2022