Oroscopo del weekend 7 maggio e 8 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 7 maggio e 8 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 maggio e domenica 8 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 MAGGIO - 8 MAGGIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte in Cancro, è impegnato questo fine settimana con un trigono alla Luna Cancro venerdì e un sestile al sole del Toro nelle prime ore del mattino sabato. Avrai un'abbondanza di energia che scorre attraverso di te, quindi fai ogni sforzo per metterla a frutto. Se ti accorgi di diventare irritabile, aumenta la tua attività fisica.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 MAGGIO - 8 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Tra il sestile di Marte al Sole del Toro e il tuo pianeta dominante, Venere in Ariete, in trigono alla Luna Leone, sei inondato di fiducia, ambizione e amore per la casa e l'estetica. Trova il tempo per i tuoi amici Sabato; quattro pianeti Pesci nel tuo settore dell'amicizia insistono su questo! Lascia che la creatività abbia libero sfogo questo fine settimana, soprattutto a casa tua. Qualsiasi miglioramento avrà un impatto sulla tua capacità complessiva di prosperare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 MAGGIO - 8 MAGGIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Il tuo pianeta dominante Mercurio è in Gemelli, nella tua prima casa del sé. Sei pieno di energia, vitalità e desiderio di connetterti con gli altri. Potenziato dal sestile del Sole con Marte e dal sestile della Luna Leone con Mercurio, puoi a malapena rimanere fermo questo fine settimana, quindi non sforzarti nemmeno di provarci! Divertiti e rendi il mondo un posto più felice questo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 MAGGIO - 8 MAGGIO 2022