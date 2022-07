Oroscopo del weekend 9 luglio e 10 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 9 luglio e 10 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 luglio e domenica 10 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 LUGLIO – 10 LUGLIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte in Toro, si oppone alla Luna Scorpione venerdì mattina, riempiendoti di energia in abbondanza. Mercurio mette in evidenza la tua quarta casa di casa, trinando la luna nel tuo settore delle risorse condivise. È ora di avere una conversazione in ritardo con un membro della famiglia. Sabato, il trigono tra il sole e la luna in quelle stesse case renderà il tempo in famiglia profondamente gratificante. Domenica, la Luna del Sagittario trina con Giove, riempiendoti di gioia.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 LUGLIO - 10 LUGLIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Scorpione illumina il tuo settore di partnership e il suo trigono a Mercurio venerdì approfondisce la tua connessione con la persona amata e rende la conversazione più gratificante del solito. Sabato, il trigono tra la luna e il Sole Cancro ti riempie di entusiasmo, esaltando la tua creatività e gioia. Il cielo è il limite! La domenica, il trigono tra la Luna in Sagittario e Giove in Ariete ti aiuta a ricordare ciò che ami della tua vita.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 LUGLIO - 10 LUGLIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Il trigono della Luna Scorpione a Mercurio in Cancro venerdì porta notizie finanziarie o legate al lavoro, insieme alla saggezza per applicarle. Il trigono di sabato tra la luna e il Sole Cancro solleva il morale, approfondendo il senso di sicurezza. Domenica, la Luna del Sagittario illumina la partnership nel tuo tema natale e il trigono a Giove in Ariete approfondisce il tuo amore per la persona amata.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 LUGLIO - 10 LUGLIO 2022