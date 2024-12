Oroscopo della settimana dal 23 dicembre 2024 al 29 dicembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 dicembre al 29 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Durante la settimana, Giove che si scontra con Saturno nei tuoi regni mentali e inconsci può suscitare pensieri limitanti su un'impresa o una relazione su cui altrimenti avevi speranza. Forse una paura che devi esaminare è la fonte del dubbio. Inoltre, Mercurio che entra in scena dal tuo regno spirituale a metà settimana intensificherà il conflitto formando un incrocio a T con Giove e Saturno. Prendersi del tempo per l'introspezione risveglierà la tua guida interiore e illuminerà cosa sta realmente accadendo. Inoltre, un amico potrebbe lanciarti una palla curva questo fine settimana quando Venere nel tuo regno dell'amicizia si scontra con l'imprevedibile Urano. Forse un'attrazione inaspettata ti ha colto di sorpresa.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Durante la settimana, un quadrato Giove-Saturno potenzialmente potente nei tuoi regni finanziari e comunitari potrebbe scatenare scrupoli nel mescolare amicizia e denaro, come spendere in attività con un amico o un gruppo. Inoltre, Mercurio nel tuo regno di trasformazione che entra in scena a metà settimana intensificherà l'influenza formando una croce a T con Giove e Saturno. Cerca di vedere se una convinzione limitante sta influenzando la tua vita sociale. Questo fine settimana, la tua sovrana Venere che si scontra con Urano nel tuo segno può scatenare l'impulso di spingere la tua relazione fuori da un solco. Un'attività condivisa con la tua dolce metà che ti butta fuori dalla tua zona di comfort potrebbe fornire l'eccitazione che desideri.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Fare un salto nel vuoto o giocare sul sicuro potrebbe essere il tuo dilemma per tutta la settimana, mentre Giove nel tuo segno si scontra con il limitante Saturno. La tua carriera potrebbe essere al centro dell'enigma. Inoltre, Mercurio nel tuo regno di coppia che entra in scena a metà settimana intensificherà l'influenza formando una croce a T con Giove e Saturno. La tua dolce metà o un caro amico potrebbe influenzare i tuoi processi di pensiero. Inoltre, Venere che si scontra con Urano nei tuoi regni spirituale e inconscio a metà settimana potrebbe innescare un'improvvisa intuizione su una relazione del tuo passato. Potrebbe essere coinvolta la connessione karmica di una vita precedente. Come sta influenzando la tua vita ora, Gemelli?

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Probabilmente ti sentirai supportato da forze nascoste durante un aspetto Giove-Saturno impegnativo nei tuoi regni inconsci e spirituali. Si tratta principalmente di credere in te stesso, il che ti aiuterà a superare qualsiasi dubbio tu abbia sulla tua direzione. Inoltre, una tua convinzione limitante potrebbe venire a fuoco quando Mercurio entra in scena a metà settimana e forma un incrocio a T con Giove e Saturno. Intraprendere un viaggio interiore fornirà chiarezza. La domanda se portare una relazione a un livello più profondo potrebbe essere nella tua mente questo fine settimana mentre Venere si scontra con Urano nei tuoi regni di intimità e amicizia. In alternativa, un'attrazione improvvisa potrebbe sconvolgere il tuo equilibrio.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Durante la settimana, un quadrato Giove-Saturno potenzialmente potente nei tuoi regni di amicizia e trasformazione può evocare un conflitto tra la tua vita sociale e la necessità di prenderti del tempo per te stesso. Inoltre, Mercurio che entra in scena dalla tua quinta casa amante del divertimento a metà settimana può intensificare la lotta formando una croce a T con Giove e Saturno. Riguarda principalmente l'equilibrio. La solitudine ti aiuterà a ripristinare la tua energia, ma assicurati anche di giocare ogni tanto. Questo fine settimana, un'improvvisa ondata di elogi per il tuo lavoro può essere il dono di Venere che si scontra con il creatore di stelle Urano, ma potrebbe anche scuotere la tua relazione o partnership commerciale.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Durante la settimana, Giove che si scontra con Saturno nei regni della tua carriera e della tua relazione potrebbe innescare un conflitto tra ciò che vuoi realizzare e le aspettative delle altre persone. Mercurio che entra in scena dal tuo regno domestico a metà settimana suggerisce che la famiglia potrebbe svolgere un ruolo nella lotta, che probabilmente si intensificherà man mano che il pianeta dell'intelligenza forma un incrocio a T con Giove e Saturno. Entrare in contatto con il tuo mondo interiore ti aiuterà a orientarti nella giusta direzione. Questo fine settimana, Venere che si scontra con Urano potrebbe suscitare un po' di angoscia in una relazione, soprattutto se ti sei preso cura di altre persone a scapito del tuo benessere. Trovare un equilibrio è la tua missione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Durante la settimana, un quadrato Giove-Saturno potenzialmente potente potrebbe innescare qualche incongruenza tra i tuoi ideali e le questioni banali della vita quotidiana. Raggiungere le stelle potrebbe sembrare del tutto impraticabile, soprattutto quando Mercurio entra in scena a metà settimana e forma un incrocio a T con Giove e Saturno. I tuoi pensieri sul futuro potrebbero essere influenzati, ma non lasciare che i dubbi che sorgono ti impediscano di perseguire i tuoi sogni. Questo fine settimana, la tua vita amorosa potrebbe assomigliare a delle montagne russe mentre il tuo sovrano Venere nel tuo regno romantico si scontra con l'imprevedibile Urano. La tua opzione migliore potrebbe essere semplicemente quella di resistere e goderti il ​​viaggio.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Durante la settimana, un quadrato Giove-Saturno potenzialmente potente potrebbe sollevare la domanda: quanto del tuo vero sé sei disposto a rivelare nelle tue relazioni? I tuoi pensieri e le tue convinzioni su questo enigma potrebbero intensificarsi dopo che Mercurio entra in scena e forma un incrocio a T con Giove e Saturno. Forse un cambio di prospettiva potrebbe fornire chiarezza. Questo fine settimana, Venere che si scontra con Urano nei tuoi regni domestici e di coppia potrebbe inviarti in una missione per rinnovare il tuo ambiente di vita, con grande sorpresa della tua dolce metà. Può anche rivelare un modello che sei pronto a cambiare che riguarda le tue relazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Durante la settimana, Giove che si scontra con Saturno potrebbe innescare un problema in una relazione intima per una questione domestica. O forse temi che "sistemarti" possa limitare la tua libertà. In ogni caso, Mercurio nel tuo segno che entra in scena a metà settimana potrebbe farti stressare per la situazione formando una croce a T con Giove e Saturno. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno mentale che si scontra con l'irregolare Urano potrebbe inviare i tuoi pensieri nello spazio quando si tratta di amore. Pertanto, probabilmente dovrai tornare con i piedi per terra per vedere l'amore chiaramente. Un controllo della realtà da qualcuno di saggio potrebbe essere la tua scommessa migliore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Durante la settimana, un quadrato Giove-Saturno potenzialmente potente potrebbe attivare il tuo maestro interiore a spese del tuo benessere. Inoltre, Mercurio che entra in scena dal tuo regno inconscio a metà settimana intensificherà l'influenza formando una croce a T con Giove e Saturno. Trovare un equilibrio tra prendersi cura degli affari e prendersi cura di sé potrebbe ridurre lo stress. Questo fine settimana, Venere che si scontra con l'imprevedibile Urano nella tua quinta casa amante del divertimento potrebbe preparare il terreno per una corsa sfrenata in una relazione, e questa potrebbe non essere una brutta cosa, Capricorno. Se siete in coppia, un appuntamento spontaneo o insolito può accendere la passione, ma non aspettarti che tutto vada come previsto.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Durante la settimana, un quadrato Giove-Saturno potenzialmente potente potrebbe innescare un conflitto tra svago e responsabilità. La spesa che sosterresti potrebbe essere parte del problema. Inoltre, Mercurio che entra in scena dal tuo regno comunitario a metà settimana intensificherà i tuoi pensieri e le tue conversazioni sul problema formando una croce a T con Giove e Saturno. Un amico o un gruppo potrebbe essere coinvolto. Questo fine settimana, Venere nel tuo segno che si scontra con Urano nel tuo regno della vita domestica potrebbe evocare la necessità di abbandonare per un po' i tuoi doveri domestici. C'è quella necessità di divertirsi di nuovo! Forse un cambio di scena condiviso con un amico o un interesse romantico ti rimetterebbe nel flusso.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Durante la settimana, un'influenza potenzialmente potente che coinvolge Giove nel tuo regno domestico e Saturno nel tuo segno può innescare una sensazione di blocco. Ciò può essere particolarmente vero se hai lavorato duramente o ti sei preso cura di altre persone, senza abbastanza tempo per te stesso. Essendo un segno d'acqua mutevole, hai bisogno di tempo per essere semplicemente, senza la pressione di dover fare nulla. Inoltre, Mercurio che entra in gioco a metà settimana intensificherà i tuoi pensieri sulla questione formando una croce a T con Giove e Saturno Questo fine settimana, Venere che si scontra con Urano nei tuoi regni inconscio e mentale può rivelare la fonte di un modello o problema di relazione. Potrebbe essere coinvolta una vita precedente.

