Oroscopo della settimana dal 10 giugno al 16 giugno 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 giugno al 16 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 16 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo guerriero interiore sarà pronto a rimbombare all'inizio della settimana mentre il tuo sovrano Marte si scontra con il potente Plutone. Controlla il tuo temperamento, soprattutto se sorge un problema con i soldi. I pensieri seri possono essere un dono o una sfida infrasettimanale mentre Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con lo stoico Saturno. È una buona influenza, ma potrebbe ostacolare le comunicazioni. Questo fine settimana, una confusa quadratura Venere-Nettuno potrebbe mandarti in una terra fantastica quando si tratta di amore. Quindi, domenica sera tardi, il transito di Venere nel Cancro nel tuo regno domestico (fino al 10 luglio) ispirerà interazioni armoniose con la tua famiglia. Migliorare il tuo ambiente di vita o organizzare una festa potrebbe essere profondamente gratificante.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 16 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Toro : La minima scintilla di rabbia può accendere un incendio all’inizio della settimana mentre Marte nel tuo segno si scontra con il potente Plutone. Cerca di evitare persone o situazioni irritanti quando possibile. Mercurio nella tua zona delle risorse si scontra con Saturno infrasettimanale. Ciò potrebbe far sorgere dubbi sulla tua capacità di guadagno, la cui fonte potrebbe coinvolgere un amico pessimista. Allo stesso modo, denaro e amicizia non si mescoleranno bene questo fine settimana poiché Nettuno si scontra con il tuo sovrano Venere. Sii chiaro nelle tue aspettative quando socializzi. Quindi, dalla tarda domenica sera fino al 10 luglio, il transito di Venere attraverso il Cancro nel tuo regno mentale ispirerà comunicazioni sincere e forse un viaggio con una persona cara.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 16 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Fai attenzione a cedere il tuo potere all'inizio della settimana mentre Marte nel tuo regno inconscio si scontra con il controllo di Plutone. Rilasciare qualsiasi risentimento che potresti nutrire può aiutarti a rimanere centrato. Infrasettimanale, Mercurio nel tuo segno si scontra con Saturno nella tua zona professionale. Questo può essere un buon momento per analizzare i tuoi obiettivi. Basta non limitare le tue opzioni o minimizzare le tue abilità. Questo fine settimana, mantieni la tua chiarezza quando si tratta di amore mentre Venere nel tuo segno si scontra con il nebuloso Nettuno. Quindi, dalla tarda domenica sera fino al 10 luglio, la tua creatività aumenterà il tuo potere di guadagno mentre Venere transita attraverso il Cancro. Sarai attratto da persone genuine e con i piedi per terra.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 16 GIUGNO 2024