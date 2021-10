Oroscopo della settimana dal 11 ottobre al 17 ottobre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 ottobre al 17 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 OTTOBRE AL 17 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : L'atmosfera professionale all'inizio della settimana diventa molto più amichevole dopo che la luna è transitata in Acquario nel tuo regno sociale mercoledì pomeriggio. Il cameratismo continua lunedì mentre Giove aumenta il tuo bisogno di connetterti con i tuoi amici. Partecipare a un'attività di gruppo tirerà fuori anche il meglio di te. Tuttavia, il romanticismo potrebbe diventare disordinato questo fine settimana mentre il sole nel regno della tua partnership si scontra con Plutone assetato di potere. Il tuo lato autoritario (sappiamo che è lì!) Probabilmente prenderà il comando, il che può innescare uno scontro di volontà con il tuo tesoro o respingere un potenziale amante. La difesa può anche far deragliare il romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 OTTOBRE AL 17 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : La voglia di sperimentare un legame spirituale con qualcuno di speciale potrebbe consumarti all'inizio della settimana. Cercare di capire le connessioni dell'anima nelle tue relazioni ti farà capire perché certe persone sono entrate nella tua vita. In seguito, il tuo lavoro potrebbe portare un ammiratore (o almeno un contatto amichevole) dopo che la luna è transitata in Acquario mercoledì pomeriggio. Le opportunità di entrare in contatto con persone positive continueranno lunedì, un momento eccellente per fare un po' di networking per la tua carriera. Tuttavia, questo fine settimana potrebbe sorgere un conflitto di relazioni mentre il sole si scontra con il potente Plutone. Il problema può comportare una differenza di opinione sulla religione o sulla politica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 OTTOBRE AL 17 OTTOBRE 2021