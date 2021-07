Oroscopo della settimana dal 12 luglio al 18 luglio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 12 luglio al 18 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo lato amante del divertimento prenderà il comando all'inizio della settimana mentre Venere si fonde con Marte in Leone nel tuo regno d'amore. Un appuntamento sexy con la tua dolce metà o incontrare un nuovo amante potrebbe essere tra le stelle per te. O se il romanticismo è in sospeso in questo momento, semplicemente connettersi con amici che ti fanno ridere sarebbe un'opzione eccellente. Tutto sommato, il lunedì e il martedì preferiscono trovare il tempo per fare tutto ciò che ti dà piacere. Durante il fine settimana, tuttavia, l'amore potrebbe diventare disordinato poiché il primo quarto di luna in Bilancia innesca un problema di relazione. Inoltre, un'opposizione Sole/Plutone può intensificare il tuo bisogno di prendere in mano la situazione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano di Venere che si fonderà con Marte in Leone all'inizio della settimana punterà la tua passione e creatività verso la tua vita domestica. Pertanto, questo è un momento eccellente per ospitare un appuntamento per due o una riunione di amici vivaci nella tua dimora. Potresti anche essere ispirato ad attingere alla tua abilità artistica abbellendo il tuo ambiente di vita. Tuttavia, questo fine settimana, il primo quarto di luna in Bilancia può farti pensare più al lavoro che al piacere. Inoltre, il sole che si oppone a Plutone nei tuoi regni mentali può innescare un'ossessione per le questioni in sospeso. Lasciare andare il risultato desiderato ti aiuterà a tornare nel flusso.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Venere che si fonde con Marte in Leone all'inizio della settimana stimolerà la tua creatività mentale. In quanto tale, questo è il momento ideale per esprimere la tua passione o apprezzamento, ad esempio scrivere una lettera d'amore alla tua dolce metà o un messaggio con parole forti su una causa che ti appassiona. Se stai cercando l'amore, le parole giocheranno un ruolo importante nel romanticismo, quindi considera uno scenario online o di incontro. Questo fine settimana, il primo quarto di luna in Bilancia ti spingerà a entrare in contatto con la tua fede, soprattutto quando si tratta di amore. Tuttavia, un'opposizione sole/Plutone può far sorgere dubbi sulla manifestazione del tuo risultato ideale.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2021