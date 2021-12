Oroscopo della settimana dal 13 al 19 dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 dicembre al 19 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 DICEMBRE AL 19 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Da lunedì al 23 gennaio 2022, il tuo sovrano di Marte in transito attraverso il Sagittario ti motiverà ad esplorare il tuo mondo. Questa esplorazione può coinvolgere il tuo mondo interiore attraverso attività che migliorano la tua crescita personale o un'attività esterna come un viaggio in un luogo lontano. Nel romanticismo, sarai attratto da persone che hanno un senso di avventura e potrebbero incontrare un ammiratore di una cultura straniera. Anche lunedì, il transito di Mercurio nel costante Capricorno (fino al 1 gennaio 2022) ti farà pensare ai tuoi obiettivi. E questo fine settimana, la Luna Piena in Gemelli nel tuo regno mentale darà energia alle tue idee e all'espressione di te stesso, ma potresti trovare difficile concentrarti.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 DICEMBRE AL 19 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Da lunedì al 1 gennaio 2022, Mercurio in transito attraverso il Capricorno rivolgerà la tua attenzione all'istruzione superiore o all'esplorazione di nuovi luoghi. Sarai naturalmente attratto da persone che sono in sintonia con la tua crescita personale, ma che offrono anche idee diverse che potresti voler esplorare. Anche lunedì, Marte in transito in Sagittario (fino al 23 gennaio) può stimolare incontri intimi. Ma può anche sollevare eventuali problemi che hai nell'esprimere rabbia o passione, rendendo questo un momento eccellente per guarire/rilasciare la fonte del problema. E questo fine settimana, la Luna Piena in Gemelli darà energia al tuo potere di guadagno. Fai solo attenzione alle spese folli che si dirigono nella tua direzione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 DICEMBRE AL 19 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Che sia la passione, la rabbia o l'irrequietezza a motivarti, la tua relazione più stretta sentirà sicuramente il calore nelle prossime settimane. Da lunedì al 23 gennaio 2022, Marte in transito attraverso il Sagittario nel tuo regno di partnership energizzerà o irriterà la tua connessione con il tuo compagno, migliore amico o partner d'affari. Se sei solo, un ammiratore audace o molto fisico potrebbe dirigersi nella tua direzione. Sempre lunedì, Mercurio in transito in Capricorno (fino al 1° gennaio) ispirerà idee e conversazioni su guarigione, finanza o fenomeni psichici. Questo fine settimana, preparati per un po' di energia mentre la Luna Piena nel tuo segno amplifica i tuoi sentimenti, insieme al bisogno di esprimerli.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 DICEMBRE AL 19 DICEMBRE 2021