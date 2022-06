Oroscopo della settimana dal 13 giugno al 19 giugno: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 giugno al 19 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo intelletto prenderà il comando dopo che Mercurio transiterà in Gemelli nel tuo regno mentale lunedì (fino al 4 luglio). Anche se la tua intelligenza, il tuo umorismo o il tuo fascino possono renderti irresistibile, dovrai accedere al tuo cuore per trovare o sostenere il vero amore. Successivamente, la luna piena in Sagittario martedì accenderà il tuo lato avventuroso. Tuttavia, con il nebuloso Nettuno nel mix, assicurati di non ignorare i dettagli. Altrimenti, i tuoi piani potrebbero essere deragliati. Questo fine settimana, gli aspetti pratici potrebbero rovinare il divertimento mentre Venere si scontra con il serio Saturno. Questa influenza può anche innescare qualsiasi preoccupazione che hai sull'impegno, la noia o l'equità in una relazione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 4 luglio, il transito di Mercurio attraverso i Gemelli potrebbe ispirare un'idea potenzialmente redditizia. Ora è il momento di fare un po' di networking per aumentare il tuo potere di guadagno. Successivamente, la luna piena di martedì in Sagittario darà energia al tuo bisogno di intimità. Tuttavia, con l'ingannevole Nettuno sulla scena, dovrai scegliere con chi condividere il tuo corpo, la tua mente e/o le tue emozioni questa settimana. Assicurati solo che tu e il tuo amante siate sulla stessa pagina. Questo fine settimana, Venere nel tuo segno in collisione con Saturno potrebbe diminuire la tua fiducia quando si tratta di socializzare. Contattare un caro amico, preferibilmente uno che ti fa ridere, ti solleverà il morale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2022