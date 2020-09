Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 14 settembre al 20 settembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Prendersi cura di se stessi e diventare consapevoli dei bisogni degli altri è l'essenza della Luna Nuova in Vergine di giovedì. Durante le prossime due settimane circa, sarai motivato a dare la priorità alle tue attività e apportare miglioramenti alla tua vita quotidiana, il che non solo ridurrà lo stress, ma snellirà il tuo tempo in modo da poterti concentrare sulle persone e sulle attività che ti portano gioia. In una relazione, sono le piccole cose che approfondiranno il legame o attireranno un ammiratore, come assistere qualcuno senza che gli venga chiesto. Questo fine settimana, una conversazione intensa potrebbe far deragliare l'amore, quindi fai attenzione a come reagisci se viene fuori un argomento controverso.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano di Venere che si scontra con l'illuminante Urano all'inizio della settimana potrebbe suscitare un vecchio schema che coinvolge le relazioni. Pertanto, cerca un'intuizione sorprendente, forse sulla tua famiglia, che porti alla luce un problema sulla tua vita amorosa. A proposito di amore, ti godrai un nuovo ciclo di romanticismo e / o svago dopo che la Luna Nuova in Vergine giovedì illumina la tua quinta casa amante del divertimento. Durante le prossime due settimane circa, la tua naturale sensualità può accendere il romanticismo con la tua dolce metà o attirare un nuovo ammiratore. Sei pronto ad aprire il tuo cuore, Toro? Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ci aspetta per una relazione intima.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La Luna Nuova in Vergine di giovedì porterà nuova energia alla tua vita familiare durante le prossime due settimane circa. Potresti essere ispirato a fare progetti con la tua famiglia o approfondire i dettagli dei tuoi antenati. Se stai cercando l'amore, potresti incontrare un ammiratore che ha a che fare con la storia o la cultura della tua famiglia. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per chiarire cosa ci aspetta in una relazione. Verso il fine settimana, venerdì sarai al centro dell'attenzione mentre una fusione Luna / Mercurio nel tuo regno d'amore ispira la tua strada con le parole; tuttavia, uno scontro Mercurio / Plutone questo fine settimana potrebbe innescare un round di ostinazione, quindi cerca di evitare conflitti.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La Luna Nuova in Vergine di giovedì ti ispirerà a imparare cose nuove e ad esprimerti. Durante le prossime due settimane circa, condividere le tue conoscenze o il tuo ingegno potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che apprezza il tuo intelletto. Successivamente, una vivace conversazione con la tua famiglia (o amici che si sentono come una famiglia) ti darà energia venerdì, ma uno scontro Mercurio / Plutone questo fine settimana potrebbe spingerti in una controversia, che potrebbe coinvolgere la tua famiglia o il tuo background. Tuttavia, con la luna che viaggia attraverso il tuo regno di romanticismo e creatività, comunicare dal cuore aumenterà le tue possibilità di far sbocciare l'amore.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Fare le tue cose in una relazione può creare problemi all'inizio della settimana quando Venere nel tuo segno si scontra con il ribelle Urano. D'altra parte, entrare in contatto con amici che ti ispirano potenzierà la tua creatività. Successivamente, la Luna Nuova in Vergine di giovedì illuminerà la tua autostima e il tuo potere di guadagno. Durante le prossime due settimane circa, cerca le opportunità per aumentare la tua abbondanza. Entrare in contatto con la tua gratitudine ti aiuterà a manifestare prosperità. Inoltre, essere radicato e genuino ti renderà una calamita per le persone su cui puoi contare.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Il lunedì è un ottimo momento per un appuntamento romantico o amichevole. Ma l'evento principale di questa settimana è la Luna Nuova nel tuo segno giovedì, che lancia un nuovo inizio per te, Vergine. Nelle prossime settimane sarai ispirato ad avviare attività con le persone che ami e ad incontrare nuove persone che sono in sintonia con te. Soprattutto, ora è il momento di chiarire ciò che desideri per la tua vita, oltre ad affrontare qualsiasi emozione, abitudine o contatto stimolante che devi lasciarti alle spalle per manifestare i tuoi sogni. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa significa questo nuovo ciclo per la tua relazione attuale o futura.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : All'inizio della settimana potrebbe sorgere una situazione strana o illuminante quando il tuo sovrano di Venere si scontra con l'imprevedibile Urano. Forse un amico o un gruppo porterà alla luce qualcosa che devi sapere, come una nuova prospettiva su una relazione. Successivamente, la Luna Nuova in Vergine di giovedì susciterà il tuo regno inconscio durante le prossime due settimane circa. Un risveglio sul tuo passato, che può coinvolgere una vita precedente, può essere parte del processo. Uno psichico della vita passata può offrire ulteriori informazioni. Verso il fine settimana, un'armoniosa fusione Luna / Mercurio nel tuo segno venerdì potrebbe innescare un giro di flirt, ma fai attenzione alle controversie sabato o domenica.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Giovedì il dono della Luna Nuova in Vergine sarà un'impennata nella socializzazione. Durante le prossime due settimane circa, interagire con i tuoi amici, di persona o online, porterà nuove esperienze e opportunità nella tua vita. Potresti anche essere ispirato a promuovere una causa sociale o politica che ti tocca il cuore. In effetti, un'attività del genere potrebbe metterti in contatto con qualcuno di speciale che è in sintonia con i tuoi valori fondamentali. Verso il fine settimana, un ambiente sereno può far sbocciare l'amore venerdì, ma le emozioni saranno alte questo fine settimana, quindi cerca di rimanere centrato.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : La Luna Nuova in Vergine di giovedì porterà nuova energia a un obiettivo a cui miri. Che tu sia concentrato sul portare la tua relazione al livello successivo o sul far progredire la tua carriera, hai la possibilità di fare un balzo in avanti nel manifestarlo, specialmente durante le prossime due settimane. Per lo meno avrai un'idea migliore di cosa servirà per avere successo. Verso il fine settimana, un amico potrebbe svolgere un ruolo nel portare qualcuno di speciale nella tua vita venerdì, se sei chiaro su cosa vuoi in una relazione. Prendersi del tempo per te stesso questo fine settimana migliorerà la tua chiarezza.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Un'idea sorprendente sulla tua vita amorosa potrebbe arrivare all'inizio della settimana quando Venere si scontra con l'illuminante Urano nel tuo regno d'amore. Dovrai solo mantenere una prospettiva equilibrata sulla questione, in modo da non fare nulla di avventato. Successivamente, la Luna Nuova in Vergine di giovedì stimolerà la tua guida interiore e la capacità di percepire il futuro. Durante le prossime due settimane circa, impegnarsi nelle tue pratiche spirituali illuminerà il percorso per realizzare un sogno vicino al tuo cuore. Ricorda solo di cercare di controllare l'esito di una questione personale questo fine settimana.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Il tuo lato ribelle potrebbe sconvolgere una relazione all'inizio della settimana mentre Venere nel regno della tua partnership si scontra con Urano rinnegato. Entrare in contatto con un amico saggio o contattare un sensitivo dell'amore ti darà una nuova prospettiva sulla tua vita amorosa. Il prossimo giovedì è la Luna Nuova in Vergine, che lancerà un ciclo di guarigione. Durante le prossime due settimane circa, approfondire il tuo mondo interiore (pensa alla meditazione o alla terapia) illuminerà ciò di cui hai bisogno per andare avanti, il che può includere la guarigione di una ferita al tuo cuore. Verso il fine settimana, prestare attenzione ai tuoi sentimenti rafforzerà il tuo intuito, specialmente il venerdì, quindi ascolta la tua voce interiore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Giovedì un nuovo inizio in una relazione intima può essere il dono della Luna Nuova in Vergine. Durante le prossime due settimane circa, il nuovo ciclo nel regno della tua collaborazione potrebbe risvegliare il tuo desiderio di condividere le tue esperienze con una persona speciale. Tale apertura può approfondire il tuo rapporto con il tuo coniuge o aumentare le tue possibilità di attrarre qualcuno compatibile; tuttavia, se il romanticismo non è nella tua agenda in questo momento, passare del tempo con un amico intimo o un familiare tirerà fuori il meglio di te. Verso il fine settimana, un incontro intimo può portare gioia venerdì, ma dovrai prestare attenzione al tuo intuito per evitare un conflitto questo fine settimana.