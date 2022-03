Oroscopo della settimana dal 14 marzo al 20 marzo: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 14 marzo al 20 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 MARZO AL 20 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Buon equinozio di primavera, Ariete! Il sole che entra nel tuo segno la domenica segna l'inizio della primavera e un nuovo ciclo personale per gli arieti. Concentrarti sulle tue speranze e sui tuoi sogni, mentre lavori per realizzarli, ti aiuterà a raggiungere il tuo risultato ideale. Nel frattempo, la Luna Piena in Vergine di giovedì rivolgerà la tua attenzione al tuo benessere o alla cura degli altri. Quindi si torna a socializzare questo fine settimana, ma con Venere che si scontra con Urano, i tuoi piani con un amico potrebbero andare in fumo. Fortunatamente, la fusione Mercurio/Giove che accompagna in Pesci ti aiuterà a seguire il flusso, se ascolti la tua voce interiore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 MARZO AL 20 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio di primavera, Toro! Il sole che entra in Ariete domenica annuncia l'inizio della primavera e un ciclo di chiusura per i tori. Ora è il momento di andare verso l'interno per rilasciare emozioni stimolanti e abbracciare il perdono, quando necessario. Nel frattempo, la Luna Piena in Vergine di giovedì potrebbe innescare una brama di romanticismo o almeno un'attività divertente con gli amici. Ma l'amore potrebbe essere imprevedibile questo fine settimana poiché il tuo sovrano di Venere si scontra con Urano. In realtà, potresti aver bisogno di più libertà del solito in una relazione. Inoltre, la fusione di Mercurio con Giove in Pesci ispirerà una conversazione edificante con un amico e favorirà la condivisione delle tue idee all'interno di un gruppo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 MARZO AL 20 MARZO 2022