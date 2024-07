Oroscopo della settimana dal 15 luglio al 21 luglio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 luglio al 21 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo potere di guadagno è sotto i riflettori all'inizio della settimana perché il tuo governatore Marte che si fonde con Urano in Toro nel tuo regno di beni potrebbe scuotere il tuo senso di sicurezza. D'altro canto, potrebbe anche ispirare un'idea innovativa per fare soldi. Evita semplicemente di spendere impulsivamente. Più tardi, tra sabato e 3 settembre, Marte che transita attraverso i Gemelli espressivi nella tua zona mentale accenderà la tua intelligenza, curiosità e irrequietezza. Sii consapevole che la necessità di affermare le tue opinioni potrebbe sopraffare la tua sensibilità. La Luna Piena nell'ultimo grado del Capricorno che si fonde con Plutone nella tua zona pubblica domenica potrebbe rivelare un'emozione, una convinzione o un comportamento che limita il tuo successo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Se all'inizio della settimana senti un'esplosione di energia selvaggia o angoscia, è probabile che sia dovuto alla fusione di Marte con il volatile Urano nel tuo segno. Sfrutta questa influenza intraprendente per fare qualcosa che ti entusiasma. Più tardi, tra sabato e 3 settembre, Marte in transito attraverso i versatili Gemelli nel tuo regno di risorse accenderà la tua motivazione quando si tratta di fare soldi. Fai solo attenzione all'impulsività questo fine settimana quando Mercurio si scontra con Urano. Infine, la Luna Piena nell'ultimo grado del Capricorno che si fonde con Plutone domenica darà energia alla tua spiritualità. Potrebbe anche rivelare una convinzione che non è più in sintonia con la tua anima.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Un'intuizione su ciò che ti motiva, ti fa arrabbiare o ti eccita può essere il dono di Marte che si fonde con l'illuminante Urano in Toro nel tuo regno inconscio all'inizio della settimana. Stai attento a una sensazione improvvisa o a una sincronicità che riveli la verità su ciò che hai sempre sospettato. Più tardi, tra sabato e 3 settembre, Marte che transita nel tuo segno accenderà la tua determinazione a realizzare un sogno che ti appassiona. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri, Gemelli? Inoltre, questo fine settimana, la Luna Piena nell'ultimo grado del Capricorno che si fonde con Plutone domenica può suscitare un'emozione che devi liberare.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2024