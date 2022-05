Oroscopo della settimana dal 16 maggio al 22 maggio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 maggio al 22 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MAGGIO AL 22 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati per un inizio di settimana tempestoso a causa dell'eclissi di luna piena in Scorpione lunedì. Le emozioni possono essere esagerate, provocando un incontro appassionato o contrarietà con qualcuno vicino a te. Anche se sei da solo, potresti sentirti insolitamente ansioso per tutta la settimana. Questa influenza può anche illuminare un'emozione che devi guarire o rilasciare. Parla con un sensitivo dell'amore per un'intuizione intuitiva. Inoltre, il tuo sovrano di Marte che si fonde con Nettuno infrasettimanale favorisce i tempi di inattività per entrare in contatto con il tuo mondo interiore. Più tardi, il sole che transita in Gemelli venerdì e poi si fonde con Mercurio retrogrado questo fine settimana darà energia alle tue capacità cerebrali. Tuttavia, assicurati di ricontrollare i tuoi piani e le comunicazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MAGGIO AL 22 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : L'eclissi di luna piena in Scorpione lunedì intensificherà l'energia tra te e qualcuno vicino a te. Può ispirare un intermezzo sexy o innescare il culmine di un problema che deve essere affrontato. Se sei da solo, potresti provare un'ondata di emozioni che coinvolge il matrimonio, l'impegno o l'uguaglianza. Qualunque sia lo stato della tua relazione, un sensitivo dell'amore può rivelare ciò che ti aspetta per il tuo cuore. Successivamente, la fusione di Marte con Nettuno infrasettimanale favorisce la connessione con un amico o un gruppo che ti ispira, ma sii esigente su chi trascorri del tempo. Più tardi, il sole che transita in Gemelli venerdì e poi si fonde con Mercurio retrogrado questo fine settimana favorisce la rivisitazione di un'idea o progetto potenzialmente redditizio che avresti messo da parte.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 MAGGIO AL 22 MAGGIO 2022