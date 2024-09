Oroscopo della settimana dal 16 settembre 2024 al 22 settembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 settembre al 22 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Buon equinozio d'autunno, Ariete! Il sole che entra in Bilancia domenica segna l'inizio dell'autunno e porta un'enfasi sulla partnership durante le prossime quattro settimane. Impegno, matrimonio o uguaglianza nelle relazioni potrebbero essere anche nella tua mente. Nel frattempo, l'eclissi di Luna piena in Pesci di lunedì potrebbe far nascere la necessità di riflettere e ricaricarsi. Questo fine settimana, la collisione di Venere con Plutone potrebbe innescare uno scontro di volontà in una relazione intima, prima che il pianeta dell'amore inizi un transito attraverso lo Scorpione nel tuo regno di trasformazione domenica sera (fino al 16 ottobre). Questa influenza riguarda principalmente l'affrontare e lasciar andare le emozioni che bloccano il flusso dell'amore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio d'autunno, Toro! Il sole che entra in Bilancia domenica segnala un cambio di stagione, mentre mette in luce come le tue attività quotidiane influenzano il tuo benessere. Nel frattempo, l'eclissi di Luna piena in Pesci nella tua zona sociale lunedì risveglierà il tuo bisogno di connessione. Contattare i tuoi amici o partecipare a un gruppo potrebbe darti energia. Questo fine settimana, la tua sovrana Venere che si scontra con Plutone potrebbe innescare una lotta di potere in una relazione. La buona notizia è: tra domenica sera e il 16 ottobre, il transito di Venere attraverso lo Scorpione nella tua zona di partnership ispirerà scambi sinceri con il tuo partner o migliore amico, o qualcuno di nuovo!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2024