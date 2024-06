Oroscopo della settimana dal 17 giugno al 23 giugno 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 giugno al 23 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 23 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Mantenere la tua lucidità sarà impegnativo poiché il nebuloso Nettuno nel tuo regno inconscio si scontra con le influenze nella tua zona mentale. Lunedì dovrai essere particolarmente attento alle tue parole mentre Nettuno si scontra con Mercurio, il pianeta delle capacità intellettuali e delle comunicazioni. Poco dopo, Mercurio transita nel Cancro. Ciò ispirerà conversazioni sulla tua vita domestica fino al 1 luglio. Tuttavia, le parole dolci potrebbero essere fraintese martedì poiché una congiunzione Mercurio-Venere in Cancro si scontra con Nettuno. Nettuno sfiderà il sole anche poco prima del solstizio d’estate giovedì, insieme alla Luna Piena in Capricorno venerdì. Quest’ultimo può accendere la tua ambizione, ma può anche distorcere la tua visione dell’autorità o di un obiettivo importante.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 23 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Toro : L'amicizia e il denaro non andranno bene insieme poiché Nettuno nelle sfide del regno della tua comunità influenza il movimento nel tuo regno delle risorse. Innanzitutto, confrontare le tue finanze con quelle di altre persone può diminuire la tua fiducia lunedì quando Nettuno si scontra con Mercurio. Poco dopo, il transito di Mercurio in Cancro nel tuo regno mentale ti aiuterà con la tua chiarezza e le tue comunicazioni fino al 1 luglio. Una congiunzione Mercurio-Venere in Cancro che si scontra con Nettuno martedì può innescare aspettative irrealistiche quando si tratta di amore. Nettuno sfiderà anche il sole poco prima del solstizio d’estate giovedì, insieme alla Luna Piena in Capricorno nel tuo regno di conoscenza superiore venerdì. Quest’ultimo stimolerà i tuoi ideali e la tua intuizione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 23 GIUGNO 2024