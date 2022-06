Oroscopo della settimana dal 20 giugno al 26 giugno - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 giugno al 26 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GIUGNO AL 26 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Buon solstizio d'estate, Ariete! Il sole che entra in Cancro martedì segna il primo giorno d'estate, che pone l'accento sul tuo regno domestico per le prossime quattro settimane. Potresti essere ispirato ad abbellire il tuo ambiente di vita e organizzare una festa, o forse un appuntamento per due. La tua agenda può anche includere l'apprendimento di più sui tuoi antenati. Per quanto riguarda il romanticismo, da mercoledì fino al 16 luglio, Venere sarà in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno dell'intelletto, risvegliandoti con le parole. Se stai cercando l'amore, comunicare con il cuore condividendo il tuo fascino, umorismo o conoscenza sarà il modo più efficace per attirare un ammiratore. Il romanticismo può anche arrivare tramite una classe o un viaggio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GIUGNO AL 26 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Buon solstizio d'estate, Toro! Il sole che entra in Cancro martedì segna il primo giorno d'estate e pone l'accento sull'espressione di te stesso e sull'apprendimento di nuove cose per le prossime quattro settimane. Ora è il momento di esplorare idee e condividere le tue esperienze con gli altri. Anche un viaggio on the road può portare soddisfazione. Per quanto riguarda il romanticismo, da mercoledì fino al 16 luglio, il tuo pianeta dominante, Venere, sarà in transito attraverso i Gemelli, aumentando la tua fiducia quando si tratta di amore e denaro. Questo potrebbe aiutarti a manifestare i tuoi risultati ideali in entrambe le aree. L'utilizzo della tua creatività aumenterà il tuo potere di guadagno ed essere genuino è il modo migliore per attirare un ammiratore o approfondire la tua relazione attuale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GIUGNO AL 26 GIUGNO 2022