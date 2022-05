Oroscopo della settimana dal 23 maggio al 29 maggio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 maggio al 29 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati per un'esplosione di passione, ostinazione o audacia dopo che il tuo sovrano di Marte è transitato nel tuo segno martedì (fino al 4 luglio), che sicuramente accenderà il tuo fuoco interiore. Avrai poca pazienza per ritardi o ostacoli mentre persegui le tue aspirazioni. Ciò sarà particolarmente vero questo fine settimana quando l'impulsivo Marte si fonde con l'espansivo Giove. Se l'amore è ciò a cui miri, un sensitivo d'amore può rivelare cosa c'è davanti per una relazione attuale o futura. A bilanciare questa atmosfera intraprendente ci sarà Venere, che entrerà nel toro terroso sabato (fino al 21 giugno). Questa influenza favorisce un approccio genuino e radicato all'amore. Se sei da solo, potresti attirare un ammiratore molto sensuale o pratico.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Marte in transito nell'ardente Ariete martedì (fino al 4 luglio) può stimolare il tuo inconscio senso di desiderio, rabbia o audacia. Non sorprenderti se all'improvviso ti senti irrequieto per qualcosa che non riesci a identificare. Avrai bisogno di entrare in contatto con il tuo mondo interiore per scoprirlo. Un'attività che coinvolge sia il corpo che lo spirito, come la meditazione camminata, può portare l'intuizione di cui hai bisogno. Inoltre, l'amore probabilmente salirà in cima alla tua lista di priorità, se non è già presente dopo che il tuo sovrano di Venere è entrato nel tuo segno sabato (fino al 21 giugno). Se il tuo cuore è aperto, attirerai naturalmente persone che apprezzeranno il tuo vero io.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2022