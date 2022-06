Oroscopo della settimana dal 27 giugno 2022 al 3 luglio 2022 - Affaritaliani.i

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 giugno al 3 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Cancro di martedì segna un nuovo ciclo nel tuo regno domestico. Questo potrebbe ispirarti a sviluppare una nuova prospettiva sulla tua famiglia, lanciare un progetto di miglioramento della casa o iniziare qualcos'altro legato alla tua vita familiare. Tuttavia, un aspetto dell'espansivo Giove potrebbe indurti ad affrontare più di quanto tu possa gestire. Per quanto riguarda il romanticismo, il tuo sovrano, Marte, nel tuo segno si scontra con il potente Plutone venerdì e sabato. Ciò potrebbe innescare una reazione eccessiva a una situazione personale. Sii consapevole del fatto che l'ostinazione può solo intensificare un conflitto con il tuo partner o potenziale amante. Al contrario, la tua disponibilità ispirerà armonia la domenica.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Martedì, la Luna Nuova in Cancro nel tuo regno mentale risveglierà la tua autoespressione per le prossime due settimane. Comunicare i tuoi sentimenti verrà naturale e i tuoi pensieri e le tue parole influenzeranno il modo (o se) di manifestare qualunque cosa tu stia mirando. Un atteggiamento positivo aumenterà le tue possibilità di successo e avrai maggiori probabilità di attirare qualcuno che è in sintonia con il tuo Sé Superiore. Stai attento, però. Un quadrato del grandioso Giove potrebbe spingerti a esagerare, quindi mantienilo reale. Venerdì e sabato, Marte nel tuo regno inconscio si scontra con Plutone, il che può scatenare rabbia o passione represse. La domenica è un momento migliore per un appuntamento romantico.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022