Oroscopo della settimana dal 3 giugno 2024 al 9 giugno 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 giugno al 9 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 GIUGNO AL 9 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : L’impulso di esprimerti salirà alle stelle durante la settimana man mano che una concentrazione di influenze dei Gemelli arriverà nella tua zona di comunicazione. Innanzitutto, tra lunedì e 16 giugno, Mercurio attraversa i Gemelli. Ciò aggiungerà chiarezza alle tue conversazioni, mentre un paio di congiunzioni in Gemelli martedì risveglieranno il tuo influencer interiore migliorando il tuo modo di usare le parole. Successivamente, il tuo fascino o la tua abilità artistica potrebbero affascinare un ammiratore nel periodo della fusione Luna Nuova-Venere in Gemelli giovedì. Tuttavia, il Sole e Venere si scontrano con Saturno questo fine settimana, il che potrebbe innescare un atteggiamento più serio nei confronti di una relazione. Infine, Marte transita nel Toro pratico domenica (fino al 19 luglio), energizzando il tuo potere di guadagno.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 GIUGNO AL 9 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Questa settimana è tutta una questione di soldi per i tori poiché molteplici influenze in Gemelli danno energia alla tua zona finanziaria. Innanzitutto, tra lunedì e 16 giugno, il transito di Mercurio attraverso i Gemelli può ispirare un'idea o una conversazione redditizia, mentre un paio di congiunzioni di supporto in Gemelli martedì suggeriscono che pubblicizzare i tuoi talenti porterà un'opportunità. Successivamente, la Luna Nuova in Gemelli che si fonde con il tuo sovrano Venere giovedì può aprire una porta finanziaria. Tuttavia, la tua fiducia potrebbe subire un duro colpo questo fine settimana poiché il Sole e Venere si scontrano con Saturno limitante. Ritroverai il tuo fascino dopo che Marte intraprendente transiterà nel tuo segno domenica (fino al 19 luglio).

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 GIUGNO AL 9 GIUGNO 2024