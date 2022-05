Oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 maggio al 5 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Gemelli lunedì illuminerà il tuo intelletto per le prossime due settimane. Il modo in cui esprimi la tua intelligenza, il tuo umorismo o il tuo fascino ti farà sicuramente notare e potrebbe aprire una porta nella tua vita personale o lavorativa. Sappi solo che le comunicazioni potrebbero essere deragliate fino a quando Mercurio non sarà diretto venerdì. Questo fine settimana, la luna nel focoso Leone rivolgerà la tua attenzione al romanticismo, o almeno al divertimento con gli amici. Tuttavia, le afflizioni di Urano di sabato e di Saturno e Mercurio di domenica possono sconvolgere una relazione e ostacolare la tua capacità di esprimerti.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Nuova in Gemelli lunedì comporterà un nuovo ciclo finanziario durante le prossime due settimane, quindi cerca un'opportunità per fare soldi. Inoltre, la tua attenzione al valore può essere trasferita nelle tue relazioni, probabilmente come una maggiore consapevolezza delle qualità a cui tieni di più nelle persone che ami. Se sei da solo, potresti essere attratto da un ammiratore che è in sintonia con ciò che è più importante per te. Sappi solo che le comunicazioni scorreranno più facilmente dopo che Mercurio nel tuo segno sarà diretto venerdì. Questo fine settimana, le afflizioni alla luna in Leone potrebbero turbarti emotivamente. Tuttavia, avere alcuni amici intimi a casa tua può sollevare il morale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2022