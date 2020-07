Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 luglio al 12 luglio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Il contatto con gli amici porterà gioia all'inizio della settimana mentre la luna in Acquario illumina il tuo regno sociale. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente domenica. Dopo tre settimane di confusione con le comunicazioni, Mercurio uscendo retrogrado fornirà gradualmente una strada più fluida per i tuoi piani e le comunicazioni, in particolare quelli che coinvolgono la tua famiglia. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna nel tuo segno in collisione con Giove accenderà il tuo desiderio di realizzazione personale. Basta essere consapevoli della volontà di mercoledì e sabato.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : La luna nell'Acquario all'inizio della settimana può scatenare la brama di riconoscimento, quindi perché non dimostrare la tua abilità e / o competenza a qualcuno che può aiutarti a far avanzare un obiettivo che ritieni fortemente? Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo regno mentale domenica, il che gradualmente diffonderà il tuo pensiero e snellirà i tuoi piani. Anche esprimere te stesso sarà più facile. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete può innescare un conflitto tra la tua zona di comfort e andare avanti su qualcosa che desideri. Sei disposto a fare un salto di fede, Toro?

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Sarai giù per esplorare qualcosa di nuovo con un amante o un amico all'inizio della settimana. Ma la grande novità è che Mercurio staziona direttamente nel tuo regno di soldi e autostima domenica. Questa influenza non solo ottimizzerà le tue transazioni finanziarie, ma aumenterà la tua fiducia in qualunque cosa tu ti concentri. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete si scontrerà con Giove nei tuoi regni sociali e curativi. Ciò significa che un amico o un gruppo può svolgere un ruolo in un cambio di prospettiva in qualcosa o qualcuno che desideri.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La luna che viaggia attraverso il tuo regno di intimità e guarigione all'inizio della settimana favorisce una prova sexy con il tuo tesoro. L'apertura a un amico saggio fornirà informazioni su una questione personale. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo segno domenica. Ciò significa che penserai più chiaramente e guarderai al futuro. Non lasciare che l'impulsività prenda il comando mercoledì o sabato. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete che si scontra con Giove può preparare il terreno per un conflitto o la risoluzione di un conflitto con il tuo partner, magari coinvolgendo qualcosa che desideri.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : La luna nell'Acquario nel tuo regno di partnership all'inizio della settimana ti ispirerà a entrare in contatto con qualcuno a cui sei particolarmente vicino. O forse un ammiratore allettante attirerà la tua attenzione. Ma la grande novità di questa settimana è la consegna diretta di Mercurio domenica, che solleverà il tuo intelletto dal tuo inconscio in modo da poter pensare in modo obiettivo. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete nel tuo regno di esplorazione si scontrerà con Giove, che sicuramente accenderà il tuo bisogno di avventura. Potrebbe essere necessario occuparsi prima degli affari.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : C'è una possibilità che un aspetto luna / Venere all'inizio della settimana porti romanticismo attraverso qualcuno collegato al tuo lavoro, routine di fitness o lavoro volontario. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo regno sociale domenica. Questa influenza semplifica i tuoi piani e conversazioni con i tuoi amici e gruppi a cui appartieni. Inoltre, ora è il momento di mettere in pratica qualsiasi approfondimento sulla tua vita sociale che ti è venuto in mente nelle ultime tre settimane. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete in collisione con Giove potrebbe risvegliare il bisogno di una relazione più profonda.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Sarai una calamita per gli ammiratori all'inizio della settimana mentre la luna illumina il tuo regno d'amore. Per lo meno un'attività divertente ti darà energia. Ma la grande novità è che il tuo sovrano Mercurio stazionerà direttamente domenica, il che sicuramente razionalizzerà i tuoi piani e le conversazioni sui tuoi obiettivi, compresi quelli che riguardano la tua vita personale. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete nel tuo regno di coppia in collisione con Giove è sicuro di intensificare i tuoi sentimenti riguardo al tuo altro significativo o desiderio di (o avversione a) matrimonio / impegno.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Un collegamento luna / Venere nel tuo regno domestico all'inizio della settimana favorisce l'invito del tuo amante o dei tuoi amici a casa tua. Oppure, se hai bisogno di ricaricare, mettersi a proprio agio con la tua bevanda preferita e un libro accattivante sarebbe un'opzione eccellente. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo regno spirituale domenica. Ora è il momento di attingere alle intuizioni intuitive acquisite nelle ultime tre settimane e utilizzarle per illuminare la strada da percorrere. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete in collisione con Giove potrebbe far scattare la tua necessità di organizzare la tua vita in grande stile.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Condividere il tuo umorismo o il tuo potere mentale può ispirare un interludio romantico all'inizio della settimana. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo regno di guarigione domenica. Principalmente, questo significa che è tempo di agire su ciò che hai imparato a lasciar andare nelle ultime tre settimane. Forse sei motivato a eliminare un'abitudine, un'emozione o una convinzione che ti tiene bloccato. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete che si scontra con il tuo sovrano di Giove intensificherà sicuramente i tuoi sentimenti riguardo al tuo amante o allo stato della tua vita amorosa. Anche la voglia di divertirsi prenderà il comando.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : La luna che viaggia attraverso il tuo regno di denaro e autostima non solo ispirerà la tua fiducia nel tuo potere di guadagno, ma anche nel manifestare il vero amore. Il tuo atteggiamento positivo alla fine ti aiuterà a trovare qualcuno di speciale o a migliorare la tua relazione attuale. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo regno di partnership domenica. Questa influenza snellirà i tuoi piani e le comunicazioni con le persone più vicine a te. Fare nuovi contatti sarà anche più facile. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete che si scontra con Giove nel tuo segno può far scattare la necessità di espandere la tua vita domestica o fare grandi progetti con la tua famiglia.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : La luna nel tuo segno all'inizio della settimana risveglierà la tua empatia e potrebbe collegarti con qualcuno insolitamente sensibile. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente domenica, che sicuramente razionalizzerà i tuoi piani e i processi di pensiero che coinvolgono il tuo lavoro o il tuo benessere. Potresti essere motivato ad agire su un'idea che ti è venuta in mente nelle ultime tre settimane. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete nel tuo regno di intelletto che si scontra con Giove può scatenare un conflitto tra pensiero limitato o abituale e necessità di pensare fuori dagli schemi.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Un collegamento luna / Venere all'inizio della settimana ti farà venire in mente le tue precedenti relazioni e potrebbe ispirare qualcuno del tuo passato a contattarti. Ma la grande novità è che Mercurio stazionerà direttamente nel tuo regno romantico domenica. Questa influenza ti porterà nel flusso dell'amore aumentando la tua chiarezza quando si tratta di relazioni. Anche le tue idee creative avranno una spinta. Inoltre, domenica, l'ultimo quarto di luna in Ariete nel tuo regno di denaro in collisione con Giove può scatenare una follia di spesa o il desiderio di donare denaro per una causa in cui credi.